Псы войны: Британия готовит новое оружие в возможной войне против РФ, — СМИ (фото)

К помощи собак-хаски прибегли после того, как британские политики признали, что в войне против России у Великобритании боеприпасы и бронетехника закончатся меньше чем за два месяца.

Элитные британские коммандос на учениях за Полярным кругом использовали собак для снабжения войск боеприпасами и продовольствием. Группа военной поддержки тренировалась с хаски в северной части Норвегии. Об этом пишет The Daily Mail.

К такому способу прибегли после того, как представитель комиссии консерваторов по обороне Марк Франсуа признал, что в войне против путинской России у Великобритании закончатся боеприпасы и бронетехника меньше чем за два месяца.

Хаски

Хаски

Специалисты из полка материально-технического снабжения находят способы, как задействовать собак в рискованных миссиях на территорию противника.

Группа, известная как Whisky Squadron (эскадрон хаски), состоит из опытных инженеров, логистов, водителей и солдат охраны, которые различными способами добираются к указанным локациям под покровом темноты.

На опубликованном видео собаки пробираются по дикой местности в Арктике. Команда военных работала с норвежской организацией Riverland Husky, изучалось расстояние, которое эта порода может преодолеть, скорость и выносливость на заснеженной местности.

Хаски

Хаски

Хаски

"Мы боремся с угрозой высокотехнологичного оружия и рассматриваем низкотехнологичные и малозаметные решения, такие как собаки-хаски, для пополнения запасов передовых сил", — объяснил капитан Королевской морской пехоты Эл Хантер.

Whiskey Squadron появился всего шесть месяцев тому назад.

По словам морского пехотинца Роберта Сварта, молодые бойцы хотят приехать в Норвегию и испытать себя в одних из самых сложных условий в мире.

Рядовой Джеймс Гледхилл, специалист по снабжению Королевского логистического корпуса, добавил: "Будучи молодым солдатом, вы читаете новости и видите, что происходит сегодня в Украине. Я думаю, что это больше, чем любые другие учения, служит репетицией миссии. Конечно, мы готовы, если случится худшее, встать плечом к плечу с нашими норвежскими партнерами".

Напомним, что собаки в Украине помогают находить радиацию. Детекторы связаны с мобильными устройствами, которые предупреждают кинологов.

Также сообщалось, что бойцу НГУ пришлось проехал 2,5 часа в тамбуре из-за служебной собаки.