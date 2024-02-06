Новая технология: собаки в Украине помогают выявлять радиацию (фото)

Детекторы связаны с мобильными устройствами, которые предупреждают кинологов о наличии радиации и помогают им решить, безопасно ли солдатам и в дальнейшем работать.

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Военные собаки в Украине получают технологию для обнаружения радиации. Об этом сообщает ВВС.

Компания Kromek, базирующаяся в Седжфилде, работала с американским правительством над разработкой портативных радиолокационных устройств, которые команда собак носит во время обследования местности. Детекторы связаны с мобильными устройствами, которые предупреждают кинологов о радиации и помогают им решить, безопасно ли солдатам продолжать работу. Технология также способна идентифицировать источник радиации, например, уран или плутоний.

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Животные носят оборудование для защиты глаз и лап, а также шлейку, к которой прикреплен детектор радиации. Если собака приближается к радиации слишком близко, кинолог, который находится на расстоянии около 30 метров, получает сигнал тревоги. Этот функционал срабатывает при самых низких уровнях радиации, поэтому есть время, чтобы вывести собак из опасности.

Генеральный директор компании Арнаб Басу рассказал, что эта технология недавно была использована собаками, которые обнаруживают мины. По его словам, это дало военным кинологам возможность принимать "очень быстрые решения" относительно того, куда идти, а куда нет.

Фото: Kromek

"Существовала инициатива Европейской комиссии, в рамках которой на собак-миноискателей были установлены детекторы радиации, так что когда эти собаки используются военными для поиска мин, они также ищут незначительные следы радиации", — сказал Басу.

Фото: Kromek

Напомним, 25 января военный Денис Обухов рассказал историю щенков, которые родились на фронте и воспитываются бойцом ВСУ. Он признался, что стремится найти собачкам добрых владельцев, чтобы малыши росли подальше от зоны активных боевых действий. Военные подкармливают маленьких, даже обрабатывают от паразитов, вскоре им сделают прививки, чтобы передать щенков новым владельцам так, как это должно быть.