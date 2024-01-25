Боевые собаки: история щенков, которые родились на фронте и воспитываются бойцом ВСУ (видео, фото)

Военный Денис Обухов стремится найти собачкам хороших владельцев, чтобы малыши росли подальше от зоны активных боевых действий.

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Военный Денис Обухов заботится о выращивании боевых собак на фронте. О том, как это он делает в сверхсложных условиях активных боевых действий, военный рассказал изданию NV.

Как вспоминает Обухов, все началось в городе Покровск Донецкой области, где он служил вместе с девушкой Анной, тоже военной, которая однажды принесла свою собаку, находившуюся временно в местном приюте без опеки и заботы.

"Отмечу, что я очень люблю животных, особенно собак. Моя знакомая также военная. Однажды она у меня спросила, не против ли я того, чтобы она привезла свою собаку, которая временно находилась в приюте. Речь шла о Луне. Конечно я был только за!", — рассказывает военный.

Впоследствии Анну откомандировали, и она была вынуждена оставить Луну Денису. Он вспоминает, как еще месяц гулял с собакой на местном стадионе, что, кстати, помогло Денису найти свое будущее — любимую жену.

Через некоторое время Обухов отправился на выполнение боевого задания на одно из направлений Донецкой области. Но члена своей маленькой семьи не оставил, и Луна поехала вместе с ним на место службы.

"С ней мне в разы морально легче справляться с "работой", — добавил военный.

Однако, как вспоминает Денис, на фронте с Луной случилась беда — ее укусил клещ. Ничего не помогало, нужно было срочное вмешательство врачей, иначе шансы на жизнь угасали с каждым днем.

Фото: Instagram

"Печень уже начала разлагаться. Я срочно повез ее лечиться. И после всех капельниц и таблеток она начала выздоравливать", — поделился Денис.

Какое же было счастье, когда Луна вернулась к жизни на фронте, которую она уже знала и к которой привыкла. Однако приключения Луны на этом не закончились.

Фото: Instagram

"Мои товарищи сказали мне, что она "погуляла". Это было предсказуемо. Как таковой возможности стерилизовать ее не было. "Отец" будущих песиков ни на минуту не отходил от нее за все время беременности. Когда Луна родила щенков, мы с ребятами оборудовали место для их пребывания", — поделился защитник.

Щенки родились здоровыми и активными. Это — три мальчика и три девочки. Сейчас они с мамой, которая кормит их молоком, но нужно найти малышам дом.

Фото: Instagram

"Вообще не хочется их отдавать, но я понимаю, что им не место в зоне активных боевых действий. Поэтому, когда Луна откормит их грудью — 2-3 недели, мне, все-таки, придется отдать их в хорошие руки", — отметил Денис.

Военные подкармливают маленьких, даже обрабатывают от паразитов, вскоре им сделают прививки, чтобы передать щенков новым владельцам так, как это должно быть.

"Уверен, что это все не дешево, и видимо, придется докладывать свои деньги. Но ничего. Это доброе дело. Я получаю большое удовольствие от того, что щенкам хорошо", — отметил украинский защитник.

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