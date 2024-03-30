"Отличная новость": НАТО развернет систему Patriot в Литве на границах с РФ

Система противовоздушной обороны пробудет в Литве несколько недель — пока будут продолжаться совместные литовско-нидерландские учения, заявили в оборонных ведомствах двух стран.

Летом этого года Нидерланды временно развернут систему противовоздушной обороны Patriot в Литве на границах с Российской Федерацией. Ракетный комплекс пробудет в прибалтийской стране несколько недель. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы в пятницу, 29 марта.

В ведомстве отметили, что военная часть из Нидерландов будет тренироваться совместно с подразделениями литовской армии. На учениях солдаты будут отрабатывать умение перемещать системы и подразделения ПВО за очень короткое время, а также интегрировать их для выполнения задач противовоздушной обороны.

"Развертывание нидерландских систем Patriot в нашей стране — отличная новость. Участие нидерландских солдат в батальоне передовых сил НАТО, миссии воздушной полиции стран Балтии и подразделении интеграции сил НАТО имеет большое значение для безопасности балтийских стран. Этим шагом мы также укрепляем наше сотрудничество в сфере противовоздушной обороны", — заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашчюнас.

В свою очередь глава оборонного ведомства Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, военное подразделение ее страны, которое прибудет в Литву, будет способствовать готовности противовоздушной обороны НАТО.

"Это важный сигнал для наших союзников на восточном фланге: вы можете рассчитывать на Нидерланды, и в сфере противовоздушной обороны также", — сказала она.

Напомним, 28 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что США еще не передавали Украине системы Patriot. Украина получала их от других партнеров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после атаки ВС РФ баллистическими ракетами 25 марта призвал союзников дать Украине "чертовы Patriot!".