"Дайте нам те чертовы Patriot": Кулеба после атак баллистикой снова обратился к партнерам

По словам министра иностранных дел, передача американских ЗРК также будет способствовать улучшению ситуации на фронте.

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба после российских атак по Украине 25 марта баллистическими ракетами снова призвал союзников увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию Politico.

Издание отмечает, что удар армии РФ по Киеву баллистикой состоялся лишь за час до разговора. В то время министр находился в ботаническом саду, чтобы снять видеоролик для будущей поездки.

"Дайте нам те чертовы Patriot! Если бы в наличии у нас было достаточное количество систем ПВО, в том числе Patriot нам бы удалось обеспечить защиту не только жизни наших людей, но и нашей экономики от уничтожения", — подчеркнул министр.

Отдельно Дмитрий Кулеба отметил, что эти зенитно-ракетные комплексы способствовали бы улучшению ситуации на поле боя, поскольку российская оккупационная армия начала интенсивно применять управляемые авиабомбы, что помогает захватчикам получать преимущество. Министр назвал эти бомбы оружием, "от которого не убежать", если вы стали целью.

"Когда она падает на голову, то все уничтожает. Таким образом, мы теряем позиции. Это можно предотвратить, если сбивать самолеты с бомбами. Нам нужно иметь системы противовоздушной обороны на передовой", — отметил Дмитрий Кулеба.

Стоит отметить, что о необходимости увеличения поставок систем Patriot заявлял и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля. В частности глава государства отметил, что наличие десяти таких зенитно-ракетных комплексов помогло бы "кардинально изменить ситуацию в войне".

В то же время 2 января на то время главнокомандующий ВСУ Украины Валерий Залужный заявил, что благодаря ЗРК Patriot Воздушным силам Украины удалось сбить 10 из 10 российских ракет "Кинжал".

Как известно, 25 марта около 10:30 в Киеве сразу после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. В целом в пределах Киевской области прозвучали шесть взрывов. Российская армия атаковала столицу Украины гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, украинские защитники сбили две баллистические ракеты, которые армия РФ запустила по Киеву с территории временно оккупированного Крыма.

К тому же около 18:00 25 марта российские войска атаковали баллистическими ракетами рекреационную зону Одессы. Известно о разрушении двух зданий и четырех раненых.