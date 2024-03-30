Проект "Харконнен": украинская САУ "Богдана" получила защиту от дронов (фото)

Артиллеристы говорят, что оккупанты не останавливают охоту за украинским вооружением. Поэтому военные самостоятельно сделали антидронные решетки.

47-я отдельная артиллерийская бригада показала САУ "Богдана" калибра 155 мм с защитой кабины от дронов. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Фейсбуке.

"Гениальные решения требуют гениальных мыслей, а наше настоящее требует именно такого подхода постоянно", — написали военные.

Защита боекомплекта антидроновой решеткой с антидроновой решеткой Фото: 47 отдельная артиллерийская бригада

Российская армия не останавливает охоту на украинское вооружение, поэтому вопрос защиты всегда актуален. В рамках проекта "Харконнен" бойцы создали систему защиты пушки от дронов-камикадзе. В "Милитарном" добавляют, что решетки установили на лобовую и верхнюю часть кабины, где находится водитель и обслуга САУ, капот над двигателем и в месте перевозки 155-мм снарядов вместе с пороховыми метательными зарядами.

155-мм пушка САУ "Богдана" Фото: 47 отдельная артиллерийская бригада

На фотографиях изображена версия САУ "Богдана" с шасси от "Украинской бронетехники". Антидронные решетки нацелены защитить артустановку от FPV-дронов и дронов-камикадзе по типу "Ланцет". Ранее украинская артустановка выдерживала удар дрона "Ланцет". Производитель заявил, что экипаж выжил.

Напомним, 22 февраля в ВСУ показали обновленную украинскую САУ "Богдана" калибром 155-мм. Разработчики продолжают улучшать гаубицу.

Ранее военные показали как "Богдана" ликвидировала российский танк. Поражение осуществили артиллеристы 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна.