США одобрили продажу Израилю тысяч авиабомб и истребители F-35A, — WP

Госдеп согласовал сделку по поставкам мощных авиабомб еще раньше, но до сих пор не выполнил обещания. В целом оружие продается без одобрения Конгресса по соглашению 2008 года.

Соединенные Штаты передали Израилю тысячи авиабомб и истребители F-35 на миллиарды долларов по соглашению 2008 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских военных.

В последние дни администрация Джо Байдена санкционировала продажу более 1800 авиабомб Mk84 и 500 авиабомб Mk82. На прошлой неделе была согласована продажа истребителей F-35A. Событие подчеркнуло, что несмотря на разногласия в видении ведения войны между США и Израилем, контракты по поставкам оружия заключаются и дальше.

"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону. Предоставление помощи на определенных условиях не является нашей политикой", — заявил представитель Белого дома.

Сейчас Израиль планирует начать операцию в Рафахе, где более 1,2 млн палестинцев нашли убежище. Там находится около 4 батальонов ХАМАС. Джо Байден предположил, что операция пересечет "красную линию", поэтому обратился к Биньямину Нетаньяху с просьбой прислать сотрудников безопасности в Вашингтон. Однако израильский премьер-министр отменил визит, потому что США отказались наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, которая призвала к временному прекращению огня в Газе. Впрочем, она не осуждала действия ХАМАС.

Несмотря на противоречия Госдеп согласовал Израилю продажу 25 истребителей F-35A и двигателей на около 2,5 млрд долларов США, а недавно согласовал бомбы Mk84 и Mk82. Контракт одобрили по решению Конгресса 2008 года, поэтому Госдеп не был обязан сообщать законодателям о сделке. При этом поставки авиабомб были согласованы еще несколько лет назад Конгрессом, но они до сих пор не были выполнены.

Ранее в США прибывал министр обороны Израиля Йоав Галлант, который просил администрацию ускорить разработку ряда образцов вооружения. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз К. Браун заявил, что Израиль получил не все, о чем просил.

Напомним, 18 марта СМИ писали, что Израиль отложил наступление в Рафахе после встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Также сообщалось, что Израиль изучает опыт войны в Украине, чтобы улучшить защиту энергосистемы.