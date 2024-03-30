Соратник Путина Медведчук говорит, что стоит ждать "атомного" удара, — СМИ

Бывший украинский политик еще не исключает, что и неевропейские страны будут участвовать в войне. Арабский мир уже втягивается в войну, считает он.

Соратник главы Кремля Владимира Путина — Виктор Медведчук недавно высказался о том, что вероятность того, что ядерный удар все же будет, достаточно высока. Об этом сообщает Newsweek.

Российское руководство часто прибегает к ядерной риторике и угрозам эскалации Киеву и западным партнерам.

Авторы публикации ссылаются на заявление пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, сделанное в минувшую пятницу, 29 марта. Сообщается, что ядерный удар, скорее всего, будет нанесен, поскольку Запад продолжает заявлять о своем праве на мировое доминирование.

"Если коллективный Запад будет и далее отстаивать свое право на мировое господство, — говорится в публикации российского госагентства ТАСС. — То украинских человеческих ресурсов на это не хватит ни в каком случае. Где тогда брать солдат? Ответ очевиден — Центральная Европа, Скандинавия, Балканы".

Он также добавил, что, вероятнее всего, в конечном итоге стоит ждать ядерного удара.

"… если продолжать политику войны до победного конца, то рано или поздно придется вводить иностранный контингент. И, скорее всего, ждать атомного удара", — отметил Медведчук.

Бывший украинский политик также не исключает того, что и неевропейские страны будут участвовать в войне. По его словам, сейчас арабский мир втягивается в войну.

Напомним, что 6 марта сообщалось, что Виктор Медведчук, по данным СМИ, хочет вернуть гражданство Украины.

Также сообщалось, что, по словам командующего Сил обороны Эстонии Мартина Герема, в случае начала войны боевые действия должны закончиться в течение нескольких недель.