Искусственный интеллект на страже Украины: как Palantir помогает ВСУ бить ВС РФ

Технологии искусственного интеллекта изучили Украину, как ландшафты Афганистана и Ирака. Специальное ПО использует сотни спутниковых снимков, разведывательные данные и другие показатели, чтобы формировать карту боевых действий буквально в живом времени.

Американская компания Palantir, которую оценивают в 54 млрд долларов США, помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. В издании The Times раскрыли детали, как компания, которая названа в честь хрустальных шаров из "Властелина колец", улучшает работу ВСУ.

В начале лета 2022 года президент Владимир Зеленский пригласил в Киев руководителей компании Palantir, которая занимается анализом данных. Украинский лидер предложил более глубокие отношения, которые бы "определили, как Украина будет вести войну".

"Он сказал очень убедительные вещи. Украина отчаянно нуждалась в поддержке Запада. Они определили нас как лучшую Miltech-компанию в мире и очень хотели получить доступ к нашим технологиям", — заявил Луис Мосли, исполнительный вице-президент Palantir во время 16-й поездки в Киев.

Компания Palantir основана предпринимателями из Кремниевой долины: миллиардером-инвестором Питером Тилем и однокурсником по Стэнфордскому университету Алексом Карпом. Первыми клиентами компании в 2003 году были АНБ, ФБР и ЦРУ. Последние даже инвестировали в компанию через венчурный фонд In-Q-Tel.

Алекс Карп Фото: The Times

Отмечается, что Palantir могли использовать для определения местонахождения Усамы бин Ладена. Однако именно в Украине их технологии на базе искусственного интеллекта раскрылись больше всего, что помогает сражаться против крупнейшей страны мира.

"Опасны ли эти вещи? Да. Но либо мы будем орудовать ими, либо наши враги", — заявил Карп в 2023 году.

Производитель обрабатывает огромные массивы данных и предоставляет информацию украинским командирам полное представление о поле боя, от военных кораблей, идущих в Черном море, до танков, идущих на Донбассе, до истребителей, которые запускают крылатые ракеты с воздуха. Цель состоит в том, чтобы Киев принимал быстрые решения, чтобы превзойти бюрократию российской армии.

Более тысячи военнослужащих, дислоцированных в штабах бригад по всей стране, используют программное обеспечение Palantir. Также с полдюжины сотрудников постоянно работают в Украине.

Как работает Palantir

Программное обеспечение Palantir использует ИИ для ускорения принятия традиционных военных решений. В основе этого лежит программа MetaConstellation, которая позволяет Украине построить детальную картину планов РФ.

Сотни коммерческих спутников, вращающихся вокруг Земли, ежедневно фотографируют российские войска, но MetaConstellation выбирает самые полезные, детальные изображения. Часто используются радары с синтетической апертурой (SAR), чтобы видеть сквозь облака и зафиксировать наращивание войск или движение вражеских кораблей. Программное обеспечение изучило географию украинской степи и Черного моря так же глубоко, как оно знает ландшафты Афганистана и Ирака, пишут журналисты.

Полученные снимки затем накладываются на дополнительную информацию о передвижении вражеских войск или подсказки, предоставленные перехваченными разведданными.

В итоге Украина получает карту в другом приложении Gaia. Она выглядит как настольное миниатюрное поле битвы, которые использовали генералы Первой мировой войны для перемещения войск, но в форме живой трансляции на экране компьютера. Украинские командиры могут определить, на каком участке линии фронта может понадобиться больше снарядов, где ПВО может быть наиболее эффективной, и получать оповещения о значительных перемещениях сил ВС РФ.

Сейчас программное обеспечение используется и для разминирования, и для расследования военных преступлений россиян. Сейчас насчитывается около 124 000 потенциальных преступлений в Офисе генпрокурора.

"Система может находить связи между одинаковыми видами преступлений, совершенными на разных территориях. Может это были одни и те же воинские части? Разные военные части? Это помогает нам устанавливать шаблоны и подниматься по цепочке командования", — заявил Андрей Костин.

Напомним, 3 марта в Минэкономики заявили, что Palantir Technologies поможет в разминировании Украины.