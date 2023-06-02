"Слишком эффективный ИИ": Palantir опасается продавать свои новые продукты (видео)

Palantir пообещала предоставить передовые разработки правительству США и союзникам, но не спешит передавать их правоохранительным органам и частным клиентам. Некоторые ИИ-продукты компании уже применяют в Украине.

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Компания Palantir Technologies из США не хочет продавать новые разработки в области искусственного интеллекта из-за их высокой эффективности. Об этом агентству Bloomberg заявил главный исполнительный директор Алекс Карп.

На конференции в штаб-квартире Palantir в Пало-Альто (Калифорния, США) 1 июня Алекс Карп пообещал, что компания предоставит продукты Palantir AI правительству США и его союзникам, чтобы их использовали для разведки и наблюдения. Однако разработчики считают свои инструменты с ИИ настолько эффективными, что опасаются предоставлять их некоторым клиентам, например, местным правоохранительным органам.

"Я не знаю, что нам с этим делать. Я не уверен, что мы должны его даже продавать некоторым из наших клиентов", — прокомментировал Алекс Карп.

Многие эксперты говорят об опасности использования ИИ в военных целях. Алекс Карп разделил их мнение, но добавил, что первыми такие технологии должны освоить США, а не их конкуренты: "Опасны ли такие технологии? Да! Но либо мы будем владеть ими, либо наши противники".

Palantir поставляет свое ПО Украине с начала полномасштабного вторжения России. Украинские войска используют искусственный интеллект Palantir для обработки спутниковых снимков и распознавания объектов. Информация передается в другую программу компании, обеспечивающую ситуационную осведомленность командиров, принимающих решения. На вопрос, работают ли его системы ИИ на войне, Алекс Карп предложил: "Спросите у русских".

Платформа искусственного интеллекта Palantir под названием AIP (Artificial Intelligence Platform), является новым продуктом, но программное обеспечение компании для сбора и анализа данных уже много лет включает элементы ИИ. Коммерческие клиенты, в том числе Airbus SE, используют их, чтобы предвидеть проблемы с техническим обслуживанием. Интересно, что компания до сих пор не разработала ценовую стратегию и тарифные планы.

"Я знаю, что у нас лучший продукт на рынке, и я знаю: клиенты будут платить нам справедливо", — подчеркнул гендиректор.

Ранее писали, что военные США хотят взять на вооружение "боевой" искусственный интеллект. Американская армия заказала разработку системы "тактического разведывательного узла прицеливания и доступа" (TITAN) нескольким компаниям, в том числе Palantir.