"Занадто ефективний ШІ": Palantir побоюється продавати свої нові продукти (відео)

Palantir пообіцяла надати передові розробки уряду США та союзникам, але не поспішає передавати їх правоохоронним органам та приватним клієнтам. Деякі продукти компанії з ШІ вже застосовують в Україні.

Related video

Компанія Palantir Technologies зі США не хоче продавати нові розробки в галузі штучного інтелекту через їхню високу ефективність. Про це агентство Bloomberg заявив головний виконавчий директор Алекс Карп.

На конференції у штаб-квартирі Palantir у Пало-Альто (Каліфорнія, США) 1 червня Алекс Карп пообіцяв, що компанія надасть продукти Palantir AI уряду США та його союзникам, щоб їх використали для розвідки та спостереження. Проте розробники вважають свої інструменти з ІІ настільки ефективними, що побоюються надавати їх деяким клієнтам, наприклад, місцевим правоохоронним органам.

"Я не знаю, що нам з цим робити. Я не впевнений, що ми маємо його навіть продавати деяким з наших клієнтів", — прокоментував Алекс Карп.

Багато експертів говорять про небезпеку використання ШІ у військових цілях. Алекс Карп поділяє їхню думку, але додав, що першими такі технології мають освоїти США, а не їхні конкуренти: "Чи небезпечні такі технології? Так! Але або ми володітимемо ними, або наші супротивники".

Palantir постачає своє програмне забезпечення Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Українські війська використовують штучний інтелект Palantir для обробки супутникових знімків та розпізнавання об'єктів. Інформація передається до іншої програми компанії, що забезпечує ситуаційну поінформованість командирів, що приймають рішення. На питання, чи працюють його системи ШІ на війні, Алекс Карп запропонував: "Запитайте росіян".

Платформа штучного інтелекту Palantir під назвою AIP (Artificial Intelligence Platform) є новим продуктом, але програмне забезпечення компанії для збору та аналізу даних вже багато років включає елементи ШІ. Комерційні клієнти, зокрема Airbus SE, використовують їх, щоб передбачити проблеми з технічним обслуговуванням. Цікаво, що компанія досі не розробила цінової стратегії та тарифних планів.

"Я знаю, що у нас найкращий продукт на ринку, і я знаю: клієнти платитимуть нам справедливо", — наголосив гендиректор.

Раніше писали, що військові США хочуть взяти на озброєння "бойовий" штучний інтелект. Американська армія замовила розробку системи "тактичного розвідувального вузла прицілювання та доступу" (TITAN) кільком компаніям, зокрема Palantir.