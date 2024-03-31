Обстреляли дронами и ракетами: Силы обороны раскрыли детали ночной атаки на юг Украины

По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, оккупанты прибегнули к комбинированной тактике, испытывая системы ПВО сначала БпЛА, затем — ракетами.

Российские вооруженные силы атаковали районы на юге Украины, вновь нацеливаясь на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили Силы обороны юга.

По данным источника, оккупанты снова обстреляли южные регионы несколькими волнами ударных дронов типа "Shahed-131/136".

"Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонской области", — говорится в сообщении.

В течение примерно двух часов интенсивно действовали силы противовоздушной обороны. Захватчики сильно обстреляли Одесскую облать — при этом 8 БпЛА удалось сбить.

Из-за падения обломков сбитого дрона на один из объектов энергетики в регионе произошел пожар, который привел к отключению электричества в нескольких населенных пунктах. Пожар был успешно потушен, и благодаря оперативным мерам никто не пострадал.

"По Херсону во время атаки россияне применили и баллистику, и управляемую авиационную ракету. Попали по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали", — добавили в ведомстве.

Кроме того, обстрел прокомментировала и пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, во время обстрела юга были зафиксированы удары ракетами.

"По территории Херсонской области враг направил и баллистическую ракету типа "Искандер-М", и с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря направил Х-59, управляемую авиационную ракету, непосредственно при отработке по дробной атаке", — сказала она в эфире телемарафона.

Результаты работы ПВО во время ночной атаки 31 марта

По данным командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, Силы противовоздушной обороны ночью ликвидировали 9 ракет и 9 ударных беспилотников россиян, атаковавших Украину.

"В ночь на 31 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовская обл. — РФ), 11-ю ударными БПЛА типа "Shahed" ( районы пусков Приморско-Ахтарск – РФ, Крым), баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым) и управляемой авиационной ракетой Х-59 (ТОТ Запорожской обл.)", — написал он в своем.

Напомним, 29 марта состоялось заседание Ставки главнокомандующего, во время которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью ракетной атаки россиян этой ночью были Каневская и Днепровская ГЭС.