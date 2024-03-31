Нацелены на повторные удары: ВС РФ изменили тактику обстрелов Украины, — Defense Express

По данным журналистов, враг теперь делает ставку на регулярность проведения очередных ударов по критической инфраструктуре, выдерживая минимальный интервал.

В воскресенье, 31 марта 2024 года, был совершен новый масштабный удар по критической инфраструктуре Украины со стороны российских военных сил. Во время обстрела оккупанты применили 14 крылатых ракет Х-101/555, запущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136, баллистическую ракету комплекса оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и авиационную крылатую ракету Х-59. Об этом сообщили в издании Defense Express.

В ходе боевых действий были уничтожены 9 дронов-камикадзе "Шахед" и 9 крылатых ракет Х-101/555. Для отражения атаки были задействованы зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), истребители, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

Также журналисты подчеркнули, что в результате последнего удара со стороны захватчиков Украине пришлось ввести аварийные графики отключений электроснабжения в Одессе и прилегающих районах. Также в Харьковской области и в Кривом Роге продолжают действовать ограничения по потреблению электроэнергии.

Кроме того, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о новой атаке российских вооруженных сил на тот же объект критической инфраструктуры, который уже подвергался атакам 24 и 29 марта текущего года. В результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, а спасатели продолжают работу по разбору завалов.

Исходя из представленной информации, можно сделать следующие выводы о текущих приоритетах российских вооруженных сил в этой стратегии ударов:

противник не так сильно ставит на массированное применение ракет в одном ударе, сколько на регулярные атаки по ключевым объектам инфраструктуры с минимальным интервалом между ними;

российские военные сейчас сконцентрированы на нанесении последующих ударов по уже поврежденным объектам;

Воздушно-космические силы России разработали методы поддержания технической готовности своих Ту-95МС, чей средний срок службы уже достигает 35-40 лет, в условиях увеличения числа вылетов для нанесения ударов.

Напомним, 29 марта состоялось заседание Ставки главнокомандующего, во время которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью ракетной атаки россиян этой ночью были Каневская и Днепровская ГЭС.