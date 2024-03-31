"Киев является целью Путина": Кличко допустил повторное наступление на столицу

Городской голова Киева назвал Киев сердцем Украины. Именно поэтому город остается целью российского президента. По его словам, Украина просчитывает любые возможные сценарии.

Киев снова может стать мишенью для сухопутных войск Российской Федерации. Сценарий с повторным наступлением российских оккупантов на столицу городской голова Киева Виталий Кличко допустил в интервью немецкому изданию Bild, которое опубликовано в воскресенье, 31 марта.

"Киев был и остается целью для Путина, потому что столица — это сердце стран", — подчеркнул мэр.

В то же время Кличко заверил, что теперь столица лучше подготовлена к такому сценарию событий.

"У нас гораздо лучшая подготовка, чем два года назад. Если Путин примет такое решение, то оно будет кровопролитным", — сказал Кличко.

Издание отметило, это заявление мэр украинской столицы сделал перед разрушенным жилым домом, в который несколько дней назад попала ракета. Кличко призвал Запад усилить поддержку Украины.

"Нам срочно нужно больше средств противовоздушной обороны, больше зенитных ракет!", — подчеркнул он.

Мэр столицы также прокомментировал заявления западных политиков о переговорах или замораживании войны.

"Мы не отдадим России никаких территорий. Это не может быть компромиссом", — заверил Кличко.

Напомним, 30 марта в Киевской ОГА показали обустройство фортификационных сооружений для обороны региона. На территории области установили почти 10 тысяч "зубов дракона".

Военный обозреватель Давид Шарп в интервью Фокусу заявил, что у российского президента не исчезли планы захватить Киев или другие крупные города Украины. Владимир Путин может снова попытаться наступать на столицу, если Запад будет продолжать скупую поддержку ВСУ.