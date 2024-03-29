Путин не забыл о Киеве и Харькове, но пока не хватает сил: Кремль ждет выборов в США, — Шарп (видео)

Прошлогодняя мобилизация в армию РФ осуществлялась ради возобновления больших потерь под Бахмутом и Авдеевкой. Если Запад будет продолжать скупую поддержку ВСУ, то Путин может снова попробовать наступление на Харьков или Киев, говорит эксперт Давид Шарп.

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У Путина не исчезли планы захватить Киев или другие крупные города Украины, но, как в том старом кавказском тосте "есть желание, но нет возможностей". Кремль непременно будет пытаться достичь полного захвата значительной части территории Украины или создания какого-то квази государства на оккупированных территориях. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Давид Шарп.

Он отметил, что Путин "обломал зубы" о мегаполисы в 2022 году и сейчас будет пытаться взять под контроль хотя бы административную территорию Донецкой области. Это позволит продемонстрировать российскому обществу по крайней мере какой-то результат на третий год войны.

"Захват Бахмута и Авдеевки огромной ценой — это те территориальные успехи, которые лишь на маленький шаг приблизили Кремль к цели так называемой "Спецоперации", — говорит Шарп, — Но попыток захватить Харьков или окружить Харьков, уже не говоря о Киеве, и дальше вынудить города к сдаче, аналитики сегодня не видят".

Для этого нужно гораздо больше войск и не просто людей, но и техники, оборудования. Прошлогодняя мобилизация в РФ осуществлялась ради того, чтобы прикрыть дыры в потерях при "мясных штурмах" того же Бахмута или Авдеевки, говорит эксперт. О дальнейшем глобальном наступлении не могло идти и речи.

"Однако мобилизационные процессы в армии РФ не прекращались, а на фоне ослабленной помощи Запада для ВСУ врагу все же удается с огромными потерями понемногу продвигаться на несколько сотен метров в тех или иных местах фронта, — отмечает военный обозреватель, — Но если проведут большую мобилизацию и наберут много людей, то можно будет по крайней мере делать вывод о том, что будет какая-то амбициозная попытка захватить Купянск".

У Путина пока идет поход на Клещеевку, но и от Киева он не отказывается, поэтому вскоре можем увидеть конкретные мобилизационные мероприятия в РФ, отмечает эксперт. По его словам, Кремль ждет президентских выборов в США и в случае избрания Дональда Трампа рассчитывает на значительное уменьшение помощи Украине, что облегчит Москве многие задачи на фронте.

Напомним, 25 марта сообщалось, что РФ создаст 2 новые армии, однако они с большой вероятностью столкнутся с серьезными проблемами. По данным британской разведки, противнику ранее удавалось укомплектовывать подразделения личным составом, однако со всем остальным ВС РФ регулярно испытывают трудности.