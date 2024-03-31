"Началась паника": Павлюк рассказал, как ВСУ остановили наступление ВС РФ на Киев в 2022 году

По словам командующего Сухопутными войсками, переломный момент произошел еще 19-20 марта возле населенного пункта Мощун. Украинские защитники подорвали дамбу и тем самым сломали планы оккупантов. Те были вынуждены бежать.

Прошло 2 года с момента, как украинским защитникам удалось остановить наступление российских оккупантов на Киев и тем самым освободить территории на севере страны. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в эфире телемарафона поделился некоторыми подробностями.

По его словам, битва за населенный пункт Мощун в Киевской области стала тем самым переломным моментом, который сыграл на руку украинским военным. Тогда уже и стало понятно, что у противника совершенно нет шансов на то, чтобы взять по свой контроль столицу.

"19-20 числа как раз были решающие бои за этот населенный пункт. Это тот плацдарм, который захватили россияне и который был огромной угрозой для Киева. Если бы они смогли развить наступление, то мы бы уже боролись непосредственно за улицы Киева", — заявил Александр Павлюк.

Примерно в тех числах бойцам ВСУ удалось взорвать дамбу и разрушить все переправы, которые создавали россияне для переброски основных сил в направлении Киева. Соответственно, продвигаться вперед у них не было возможности и наступление было остановлено.

"После того, как 19 числа мы начали наступательные действия, чтобы отсекать группировки, заходить в тыл противника, у них началась паника. Они очень боялись окружения, начался вывод их подразделений с территории Украины. Они старались выйти очень быстро, бросали и технику, и своих убитых. Россияне были подготовлены на том направлении очень сильно, но мы оказались лучше", — подытожил Александр Павлюк.

Напомним, ранее Александр Павлюк рассказал, готов ли Киев к новому возможному наступлению ВС РФ. По словам командующего Сухопутными войсками, с таким соседом, как Россия, нужно постоянно быть готовым к войне. Кроме того, именно от столицы зависит то, будет ли дальше существовать Украина.