"Мы тоже можем зайти в Москву": Буданов ответил, будет ли наступление на Киев (видео)

Руководитель ГУР назвал слова Эммануэля Макрона об угрозе наступления ВС РФ "предположением". По его словам, в приграничье Беларуси не сосредоточено достаточно вражеских ресурсов.

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Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о наступлении ВС РФ на Киев или Одессу. Об этом известно из эфира телемарафона от 31 марта.

"Предположений может быть очень много, знаете. В предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", — ответил Буданов.

Глава украинской разведки подтвердил, что в приграничных регионах Беларуси нет достаточно российских сил и средств для наступления.

"На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет. И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", — рассказал он.

Комментарий Кирилла Буданова (об угрозе наступления ВС РФ — с 1:45)

Другие заявления Кирилла Буданова

Также руководитель ГУР прокомментировал состояние стратегической авиации РФ. По его словам, вражеские самолеты Ту-160 уже давно не видели на боевых заданиях, а ресурс Ту-22 в России планируют "добивать".

Буданов предупредил, что в ближайшее время ВС РФ могут атаковать Украину "Калибрами". Применение новых ракет "Циркон" он объяснил надеждой Кремля "пробить" украинскую ПВО.

Относительно железной дороги российских оккупантов на ВОТ разведчик сообщил, что она может обернуться "серьезной проблемой". Однако глава ГУР намекнул, что Силы обороны смогут "справиться" с ее сухопутной частью.