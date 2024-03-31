У россиян большие проблемы: Буданов рассказал, в каком состоянии авиация РФ (видео)

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, российские самолеты Ту-160 уже давно не использовались на боевых заданиях.

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Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов поделился информацией о текущем состоянии стратегической авиации России. По его словам, самолеты Ту-160 никто не видел на боевых заданиях уже достаточно давно. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Все, что россияне делают, это — исключительно поддерживают их (самолетов) состояние для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты. По Ту-95, все же видят, вся их деятельность — это перелет с одного аэродрома на другой, погрузка ракетами, далее взлет, пуск ракет и уход", — сказал он.

Согласно его заявлению, в течение длительного времени наблюдается отсутствие самолетов Ту-160 в рамках боевых миссий.

Глава разведки рассказал, что самолеты Ту-22 достаточно ограниченно используют для пусков Х-22.

"Проблемы большие есть у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации. А что касается лет авиации. Так а какая у нас авиация? Тех же лет, но все же она летает и может выполнять поставленные задачи", — сказал Буданов.

Буданов также подчеркнул, что для ракетных запусков используются исключительно самолеты Ту-95, в то время как Ту-160 остаются в резерве для сохранения их ресурсов.

Напомним, что, начиная с февраля, ВС РФ начали массово терять самолеты Су-34, которые запускают КАБы на расстоянии нескольких десятков километров от линии фронта (могут нести одновременно шесть КАБ-500). Согласно отчетам украинского командования, россияне лишились более десятка воздушных судов.