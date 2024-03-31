"Ми теж можемо зайти в Москву": Буданов відповів, чи буде наступ на Київ (відео)

Керівник ГУР назвав слова Еммануеля Макрона про загрозу наступу ЗС РФ "припущенням". З його слів, у прикордонні Білорусі не зосереджено достатньо ворожих ресурсів.

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Начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона про наступ ЗС РФ на Київ або Одесу. Про це відомо з ефіру телемарафону від 31 березня.

"Припущень може бути дуже багато, знаєте. В припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але ж цього по факту нема", — відповів Буданов.

Голова української розвідки підтвердив, що у прикордонних регіонах Білорусі немає достатньо російських сил і засобів для наступу.

"На території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема. І ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з’явились найближчим часом", — розповів він.

Коментар Кирила Буданова (про загрозу наступу ЗС РФ — з 1:45)

Інші заяви Кирила Буданова

Також керівник ГУР прокоментував стан стратегічної авіації РФ. З його слів, ворожі літаки Ту-160 вже давно не бачили на бойових завданнях, а ресурс Ту-22 у Росії планують "добивати".

Буданов попередив, що найближчим часом ЗС РФ можуть атакувати Україну "Калібрами". Застосування нових ракет "Циркон" він пояснив надією Кремля "пробити" українську ППО.

Щодо залізниці російських окупантів на ТОТ розвідник повідомив, що вона може обернутись "серйозною проблемою". Однак голова ГУР натякнув, що Сили оборони зможуть "впоратись" з її сухопутною частиною.