"Може стати серйозною проблемою": РФ майже добудувала залізницю на півдні, — Буданов

Росія прагне з’єднати свою територію з захопленими територіями України. Керівник ГУР натякнув, що плани країни-агресорки можуть зірвати.

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Будівництво російськими окупантами залізниці на захоплених територіях може обернутись проблемою для України. Про це в ефірі телемарафону 31 березня заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов.

"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", — зазначив він.

Керівник української розвідки натякнув, що з сухопутною частиною залізниці на ТОТ Сили оборони зможуть "впоратися".

"У цьому досвід у нас є. І це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", — підкреслив Буданов.

Коментар Кирила Буданова (про залізницю російських окупантів — з 22:18)

Нагадаємо, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що робота над залізницею триває цілодобово. Андрющенко попередив, що залізницю можуть здати в експлуатацію вже до травня.

Представник ГУР Андрій Юсов 21 березня заявив, що залізниця російських загарбників — це "серйозний виклик і серйозна загроза". З його слів, об’єкт стане "значущою ціллю" для Сил оборони.

У Центрі журналістських розслідувань повідомляли, що Росія будує дві нові гілки залізниці. Вона проходитиме через захоплену частину Запорізької області, з’єднавши Ростов-на-Дону з Кримом.