"Может стать серьезной проблемой": РФ почти достроила железную дорогу на юге, — Буданов

Россия стремится соединить свою территорию с захваченными территориями Украины. Руководитель ГУР намекнул, что планы страны-агрессора могут сорвать.

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Строительство российскими оккупантами железной дороги на захваченных территориях может обернуться проблемой для Украины. Об этом в эфире телемарафона 31 марта заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов.

"Россия на самом деле уже более года строит железную дорогу, чтобы соединиться с нашими южными временно оккупированными территориями. Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему", — отметил он.

Руководитель украинской разведки намекнул, что с сухопутной частью железной дороги на ВОТ Силы обороны смогут "справиться".

"В этом опыт у нас есть. И это гораздо легче, чем вопрос Крымского моста", — подчеркнул Буданов.

Комментарий Кирилла Буданова (о железной дороге российских оккупантов — с 22:18)

Напомним, советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко информировал, что работа над железной дорогой продолжается круглосуточно. Андрющенко предупредил, что железную дорогу могут сдать в эксплуатацию уже к маю.

Представитель ГУР Андрей Юсов 21 марта заявил, что железная дорога российских захватчиков — это "серьезный вызов и серьезная угроза". По его словам, объект станет "значимой целью" для Сил обороны.

В Центре журналистских расследований сообщали, что Россия строит две новые ветки железной дороги. Она будет проходить через захваченную часть Запорожской области, соединив Ростов-на-Дону с Крымом.