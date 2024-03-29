"Серьезная проблема": РФ может открыть железную дорогу в оккупации уже в мае, — Андрющенко

По словам советника мэра Мариуполя, противник не с нуля строит альтернативный маршрут для улучшения логистики. До вторжения на Донбасс там уже была дорога, которая соединяла Мариуполь, Москву и Санкт-Петербург.

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Оккупанты занялись строительством железной дороги на захваченной территории, которая должна будет соединить Россию с Крымским полуостровом. Противник надеется, что это значительно облегчит ему жизнь. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, противник сейчас приблизился к тому, что строительные работы подходят к завершению. У России есть значительное количество ресурсов, в том числе людей и техники, которые круглосуточно работают над этим проектом. С высокой вероятностью к маю железная дорога будет готова к эксплуатации.

В то же время, советник мэра Мариуполя добавил, что оккупанты не строили этот участок дороги с нуля. Они восстанавливают то, что было разрушено в 2014 году, когда началась агрессия в отношении Донецкой области. Дорога соединяла Мариуполь, Москву и Санкт-Петербург.

"Они не всю железную дорогу строят, а достраивают отдельные участки. Непригодные для эксплуатации части они или заменяют, или перестраивают. В этом вопросе Россия действительно быстро движется не в ту сторону, в которую бы нам хотелось", — заявил Петр Андрющенко.

Отдельно он заявил о том, что если железнодорожное сообщение между Россией и Украиной действительно будет работать, тогда враг получает преимущество в военной логистике. Увеличится объем военных ресурсов на фронте.

Сейчас ВС РФ вынуждены возить все из Ростова-на-Дону в Мариуполь, потом в Волноваху и так далее. Это не менее 300 километров. То есть боекомплект можно будет доставить всего за сутки, а не за неделю.

"При всех условиях, которые сегодня существуют – возникает серьезная проблема. Реальную железную дорогу Россия может получить уже в этом году. Если сейчас сделать невозможным их работу – точно ударить по этим объектам, то в этом году мы не увидим этой железной дороги. Это большая безопасность для наших Сил обороны на линии фронта Донецкой области", — подытожил Петр Андрющенко.

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Напомним, 20 марта сообщалось, что Российская Федерация продолжает строительство железной дороги в оккупации, однако сталкивается с определенными проблемами. Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк добавила, что для сооружения альтернативного участка дороги через захваченные регионы враг вкладывает много экономических усилий, но вовремя закончить не удалось.