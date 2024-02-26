Дублируют и разветвляют: РФ строит новую ветку железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым (карты)

Новый железнодорожный путь будет проходить на расстоянии более 80 км от линии фронта в Запорожской области. Узловая станция будет размещаться в точке, где сходятся три важные линии логистики ВС РФ.

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Российские власти строят две новые ветки железной дороги, которая будет проходить по оккупированным территориям Запорожской области. Железнодорожные ветки будут дублировать существующую украинскую колею, которая находится в пределах досягаемости ВСУ. Оккупанты устроили узловую станцию, к которой с одной стороны подходят пути из Крыма, а с другой — пути из Ростовской области, из оккупированной части Донецкой области, из Мариупольского и Бердянского портов. О деталях планов РФ рассказали на портале Центра журналистских расследований.

Журналисты центра опубликовали ориентировочную карту новой российской железной дороги, которую создали на основе изображений от спутника Sentinel-2 Европейского космического агентства.

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На карте видно, что россияне пытаются провести новый путь, параллельно существующей сети путей возле Донецка (на карте справа) и в Крыму (через Мелитополь, на карте слева). Обозначено, что существующая ветка, которая проходит через Токмак, регулярно попадает под удары ВСУ: все случаи попадания обозначены черепами. Кроме того, в пределах досягаемости украинских снарядов есть новостройки, но врага это не остановило.

Железная дорога РФ — ориентировочная схема Фото: Центр журналистских расследований

В статье указано, что россияне планируют построить узловую станцию в селе Осипенко, возле сел Новопетровки и Куликовское в Бердянском районе. Особенностью этой точки является то, что она равноудалена от портов Мариуполя и Бердянска, а рядом, на полигонах — места дислокации техники и личного состава.

Новая железная дорога РФ — село Осипенко Фото: Центр журналистских расследований

От узловой станции Осипенко линия железной дороги будет разветвляться. Одна ветка будет следовать на северо-восток — в сторону Донецка и далее на Ростов (Мариуполь — село Никольское — село Кальчик). Вторая будет идти параллельно Азовскому морю и также доберется до Ростовской области (маршрут Новопетровка — Куликовское — Урзуф — Юрьевка — Ялта — Азовское — морской порт Мариуполя).

Новая железная дорога РФ — как проходит Фото: Центр журналистских расследований Новая железная дорога РФ — направление на Маруиполь Фото: Центр журналистских расследований

Также журналисты отметили еще две важных точки возле Мелитополя. В одной точке железная дорога присоединится непосредственно к существующим путям в Мелитополе, а во второй — сольется с линией, которая направляется из Джанкоя в Крыму.

На портале разметили подробную карту новых железнодорожных путей с обозначением основных станций. Журналисты отметили, что железной дороги еще нет, но ведется активная работа по подготовке к строительству.

Новая железная дорога РФ — подробная схема Фото: Центр журналистских расследований

Бои на юге — детали

Отметим, расстояние от новой будущей железной дороги РФ до существующей линии фронта — около 80-90 км (в самых отдаленных точках). Тогда как расстояние имеющихся железнодорожных путей — около 45 км.

Новая железная дорога РФ — какое расстояние до линии фронта Фото: DeepStateMAP

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 26 февраля враг пять раз атаковал на южном отрезке фронта. Все атаки противника отбиты. Наиболее горячий отрезок фронта — восточнее в районе Донецка: здесь россияне пытаются отбросить украинцев подальше от логистических путей и атаковали возле Марьинки и Авдеевки суммарно 30 раз.

Напоминаем, 21 февраля росСМИ сообщили, будто ВС РФ удалось отбросить ВСУ с позиций в Работино. Тем временем военные Сил обороны заявляют, что продолжаются тяжелые бои, но позиции все еще под контролем украинцев.