Усилили атаки: восстановившиеся ВС РФ пытаются отбить Работино, — британская разведка

В Минобороны Британии сообщили, что снизившийся с тех пор темп боевых действий и продолжающаяся мобилизация в РФ позволили российским силам на этом направлении восстановиться.

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Сухопутные вооруженные силы России продолжают свое продвижение в направлении села Работино Запорожской области, усиливая атаку. Это село было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года и оставалось под контролем украинских войск с тех пор, оставаясь на передовой линии. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании 21 февраля в Twitter.

Согласно отчетам британской разведки, 58-я общевойсковая армия России и воздушно-десантные войска (ВДВ), оперирующие в этом регионе, претерпели значительные потери в ходе контрнаступления украинских сил.

Тем не менее, по данным британского оборонного ведомства, снижение темпа боевых операций и непрерывные усилия России в области вербовки, вероятно, способствовали восстановлению российских сил в этом секторе.

"За последнюю неделю российские силы усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", — отмечают в Минобороны Британии.

Восстановившиеся ВС РФ пытается отбить Работино

Напомним, что 18 февраля во время наступления на Работино ВС РФ захватили часть большого опорного пункта, где остались украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Враг приказал военным выйти из окопов и открыл огонь.

В ролике видно, как на одной из позиций российские военные приказали двум бойцам НГУ выйти из окопов. После этого противник открыл огонь и застрелил украинцев. Кроме этого, враг выстрелил еще в одного бойца, который лежал на земле.