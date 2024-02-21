Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Усилили атаки: восстановившиеся ВС РФ пытаются отбить Работино, — британская разведка

ВС РФ
Восстановившиеся ВС РФ пытается отбить Работино

В Минобороны Британии сообщили, что снизившийся с тех пор темп боевых действий и продолжающаяся мобилизация в РФ позволили российским силам на этом направлении восстановиться.

Related video

Сухопутные вооруженные силы России продолжают свое продвижение в направлении села Работино Запорожской области, усиливая атаку. Это село было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года и оставалось под контролем украинских войск с тех пор, оставаясь на передовой линии. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании 21 февраля в Twitter.

Согласно отчетам британской разведки, 58-я общевойсковая армия России и воздушно-десантные войска (ВДВ), оперирующие в этом регионе, претерпели значительные потери в ходе контрнаступления украинских сил.

Тем не менее, по данным британского оборонного ведомства, снижение темпа боевых операций и непрерывные усилия России в области вербовки, вероятно, способствовали восстановлению российских сил в этом секторе.

"За последнюю неделю российские силы усилили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", — отмечают в Минобороны Британии.

Восстановившиеся ВС РФ пытается отбить Работино Fullscreen
Восстановившиеся ВС РФ пытается отбить Работино

Напомним, что 18 февраля во время наступления на Работино ВС РФ захватили часть большого опорного пункта, где остались украинские бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Спартан". Враг приказал военным выйти из окопов и открыл огонь.

В ролике видно, как на одной из позиций российские военные приказали двум бойцам НГУ выйти из окопов. После этого противник открыл огонь и застрелил украинцев. Кроме этого, враг выстрелил еще в одного бойца, который лежал на земле.