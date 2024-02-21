Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Посилили атаки: ЗС РФ, що відновилися, намагаються відбити Работине, — британська розвідка

ВС РФ
ЗС РФ, що відновилися, намагається відбити Работине

У Міноборони Британії повідомили, що темп бойових дій, який знизився відтоді, і триваюча мобілізація в РФ дали змогу російським силам на цьому напрямку відновитися.

Related video

Сухопутні збройні сили Росії продовжують своє просування в напрямку села Работине Запорізької області, посилюючи атаку. Це село було захоплено ЗСУ під час контрнаступу влітку 2023 року і залишалося під контролем українських військ відтоді, залишаючись на передовій лінії. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії 21 лютого у Twitter.

Згідно зі звітами британської розвідки, 58-та загальновійськова армія Росії і повітряно-десантні війська (ВДВ), що оперують у цьому регіоні, зазнали значних втрат під час контрнаступу українських сил.

Проте, за даними британського оборонного відомства, зниження темпу бойових операцій і безперервні зусилля Росії у сфері вербування, ймовірно, сприяли відновленню російських сил у цьому секторі.

"За останній тиждень російські сили посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", — зазначають у Міноборони Британії.

ЗС РФ, що відновилися, намагається відбити Работине Fullscreen
ЗС РФ, що відновилися, намагається відбити Работине

Нагадаємо, що 18 лютого під час наступу на Работине ЗС РФ захопили частину великого опорного пункту, де залишилися українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Ворог наказав військовим вийти з окопів і відкрив вогонь.

У ролику видно, як на одній із позицій російські військові наказали двом бійцям НГУ вийти з окопів. Після цього противник відкрив вогонь і застрелив українців. Крім цього, ворог вистрілив ще в одного бійця, який лежав на землі.