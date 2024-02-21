Посилили атаки: ЗС РФ, що відновилися, намагаються відбити Работине, — британська розвідка

У Міноборони Британії повідомили, що темп бойових дій, який знизився відтоді, і триваюча мобілізація в РФ дали змогу російським силам на цьому напрямку відновитися.

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Сухопутні збройні сили Росії продовжують своє просування в напрямку села Работине Запорізької області, посилюючи атаку. Це село було захоплено ЗСУ під час контрнаступу влітку 2023 року і залишалося під контролем українських військ відтоді, залишаючись на передовій лінії. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії 21 лютого у Twitter.

Згідно зі звітами британської розвідки, 58-та загальновійськова армія Росії і повітряно-десантні війська (ВДВ), що оперують у цьому регіоні, зазнали значних втрат під час контрнаступу українських сил.

Проте, за даними британського оборонного відомства, зниження темпу бойових операцій і безперервні зусилля Росії у сфері вербування, ймовірно, сприяли відновленню російських сил у цьому секторі.

"За останній тиждень російські сили посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", — зазначають у Міноборони Британії.

ЗС РФ, що відновилися, намагається відбити Работине

Нагадаємо, що 18 лютого під час наступу на Работине ЗС РФ захопили частину великого опорного пункту, де залишилися українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Ворог наказав військовим вийти з окопів і відкрив вогонь.

У ролику видно, як на одній із позицій російські військові наказали двом бійцям НГУ вийти з окопів. Після цього противник відкрив вогонь і застрелив українців. Крім цього, ворог вистрілив ще в одного бійця, який лежав на землі.