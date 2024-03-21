"Серьезная угроза": в ГУР назвали "значимой целью" железную дорогу, которую РФ строит в Крым (видео)

По словам представителя ГУР, на планы оккупантов с украинской стороны "идет противодействие". Даже если врагу удастся достроить железную дорогу, то возникает вопрос, как долго и как эффективно она сможет работать.

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Главное управление разведки Минобороны Украины считает "значимой целью" для украинских сил строительство Российской Федерацией железной дороги на временно оккупированной территории в Крым. Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона в четверг, 21 марта.

По его словам, "это серьезный вызов и серьезная угроза".

"Для украинских Сил обороны — это серьезная и значимая цель. Есть планы, но они не всегда соответствуют действительности. В российском случае так же", — заявил Юсов.

Он сообщил, что оккупанты продолжают использовать именно железную дорогу как основной элемент логистики снабжения своих сил и оккупационного корпуса.

"То, что происходит с так называемым Крымским мостом, их не устраивает, он не работает сегодня в полном объеме. И даже если бы работал в полном объеме, он не может обеспечить те потребности. Поэтому пробуют усилить железнодорожное сообщение", — пояснил Юсов и добавил, что, "соответственно, этим планам идет противодействие".

Отвечая на вопрос, удастся ли врагу закончить строительство железной дороги в Крым через оккупированный юг Украины, в ГУР сказали, что "это задача".

"Вопрос, что если либо не удастся, либо не уложатся в сроки. Если все же удастся, то как долго и как эффективно она сможет работать", — заявил Юсов.

Напомним, 9 октября 2023 года тогдашний городской голова Мелитополя, а ныне глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о планах врага построить новую ветку железной дороги в Крым. Она должна была пролегать "в глубоком тылу".

Позже в ноябре советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что РФ строила новую железнодорожную ветку, которая соединит Мариуполь, Волноваху и Донецк.