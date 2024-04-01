Планирующие бомбы РФ влияют на восточный фронт Украины и наносят разрушительные последствия, — СМИ

Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве, рассказал, что ФАБ не так эффективна, как JDAM, но гораздо дешевле.

Российские планирующие авиабомбы меняют войну на восточном фронте Украины. Об этом говорится в материале Independent.

Автор Том Уотлинг отметил, что крылатые авиабомбы весом до 1500 килограммов наносят разрушительное воздействие, где бы их ни использовали. Украинские войска борются с этим как могут, но нуждаются в том, чтобы западные союзники активизировались и предоставили больше оружия, боеприпасов и ПВО.

В статье указано о том, что недавно модифицированные РФ боеголовки ФАБ-1500 (количество связано с их весом в килограммах) нанесли значительный ущерб. Украина также использует управляемые бомбы, подобные ФАБ, известные как система боевых боеприпасов прямого нападения (JDAM), но количество американского оружия гораздо меньше.

Джон Форман, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве, рассказал, что ФАБ не так эффективна, как JDAM, но гораздо дешевле. В конце концов она гораздо легче доступна для войск РФ, чем JDAM для Украины.

"По сути, это тупые неуправляемые бомбы советской эпохи с умными крыльями, добавленными к ним, чтобы атаковать неподвижные цели с определенной степенью точности", — отметил Форман, бывший атташе.

Бомба также может быть скорректирована благодаря спутниковой или лазерной навигации. Это повышает ее точность попадания.

Российская боеголовка является модифицированной версией авиабомб советской эпохи ФАБ, первая из которых, ФАБ-250, была разработана в 1946 году. Эти модели с боеголовками, сбрасываемые с воздуха, которые переносятся истребителями, обладают значительной мощностью взрыва. В отличие от своих предшественников, все из которых были особенно мощными, он был оснащен крыльями, которые позволяют ему лететь к цели, превращая его в управляемую, а не в неуправляемую, взрывчатку.

ФАБ-1500 содержит 675 кг взрывчатки, может быть выпущена с расстояния от 40 до 70 км от цели и имеет радиус поражения 200 метров. Российские военные блогеры прозвали его "разрушителем зданий".

Напомним, 1 апреля, как заявили в ISW, войска РФ смогут начать масштабное наступление на одном оперативном направлении. Ограниченность человеческих ресурсов и планирования, по мнению американских аналитиков, не позволят российским оккупантам нанести удар на нескольких направлениях одновременно.