Российские оккупанты атаковали здание ГСЧС в Харьковской области: что известно (фото)

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, речь о населенном пункте, который находится возле границы с Россией. Треть здания пожарного депо разрушено.

Российские оккупанты не прекращают террор в отношении мирных украинских регионов. В частности речь идет про Харьковскую область, где не перестают звучать взрывы. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали о последствиях крайней атаки.

По данным ведомства, в ночь на 1 апреля ВС РФ нанесли удары по населенному пункту, который находится недалеко от границы со страной-агрессором. Точное местоположение в ГСЧС не раскрывают, вероятнее всего, в целях безопасности.

"Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты атаковали здание ГСЧС в Харьковской области Фото: ГСЧС Российские оккупанты атаковали здание ГСЧС в Харьковской области Фото: ГСЧС

Примечательно, что в момент вражеской атаки на месте находились 6 спасателей, однако никто из них не пострадал. Жертв не зафиксировано.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напомнили, что российские оккупанты сознательно пытаются уничтожить тех, кто стоит на защите безопасности мирных граждан.

Местные власти на момент публикации материала никак не прокомментировали удар по зданию пожарно-спасательного подразделения.

Напомним, ранее сообщалось, что возросло количество жертв ракетного удара ВС РФ 31 марта. Спасателям удалось обнаружить еще одно тело. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, враг выпустил крылатые ракеты по тому же объекту критической инфраструктуры, в который бил 24 и 29 марта. Тело второй жертвы удалось обнаружить ближе к вечеру.