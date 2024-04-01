Мобилизация в Украине с 1 апреля: кто может рассчитывать на бронь от призыва

Забронированным работникам чаще всего предоставляют отсрочку от мобилизации на 6 месяцев, но потом ее продлевают. Сейчас для предприятий есть два варианта бронирования.

В Украине подлежат мобилизации мужчины в возрасте 18-60 лет, но не все. В частности, на военную службу не отправляют забронированных работников. В том, кто может получить этот статус с 1 апреля, разобрались журналисты OBOZ.UA.

Кто имеет право на бронь от мобилизации?

Закон о порядке бронирования военнообязанных в условиях мобилизации был принят Верховной Радой в 2023 году.

В соответствии с ним бронь распространяется на:

работников органов государственной власти и местного самоуправления, если их работа нужна для обеспечения функционирования этих органов;

сотрудников критически важных предприятий, учреждений и организаций;

работников предприятий, критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

Также призыв не грозит народным депутатам в период их каденции. Однако депутаты местных советов и работники руководящих должностей могут быть мобилизованы.

Какие предприятия могут забронировать своих работников?

В соответствии с новыми критериями для предприятий есть два варианта бронирования — от 50% и до 50% работников включительно.

В категорию "от 50%" входят предприятия, учреждения и организации, которые:

производят товары для Сил обороны;

разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную, специальную технику и ее запчасти;

производят боеприпасы и другую продукцию оборонного назначения.

Кроме того, предприятие должно соответствовать двум критериям:

выполнять оборонный контракт с госзаказчиком;

иметь более 50% оборонных товаров, работ и услуг из общего объема производства за последний отчетный период.

В категорию "до 50%" входят предприятия, которые работают в:

промышленной сфере;

самолетостроительной отрасли;

сфере космической деятельности.

Предприятие должно соответствовать трем критериям из этих пяти:

выполнять оборонный контракт по заказу государства;

иметь более 50% товаров, работ и услуг из общего объема оборонного назначения;

быть включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов;

реализовывать задачи и мероприятия, предусмотренные государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

производить товары, выполнять работы и предоставлять услуги для предприятий ОПК.

Соответствует ли предприятие критериям, решает рабочая группа Минстратегпрома и представителей других заинтересованных госорганов.

Также сейчас обсуждается идея платного бронирования. Идея заключается в том, чтобы при условии уплаты ежемесячного платежа предприятие могло забронировать работника независимо от его должности. Самой же компании было бы не обязательно входить в критически важные, зато от нее требовалось бы не иметь задолженности по уплате налогов.

"Для работников органов государственной власти и местного самоуправления отсрочку могут предоставить на весь период мобилизации. А вот работникам предприятий обычно дают бронь на полгода. Впрочем, на практике этот срок часто продлевают", — отметили в СМИ.

Забронированным работникам советуют всегда иметь при себе копию документа о своем статусе. Она может понадобиться в случае вручения повесток на улице.

Напомним, юрист Иван Либерман объяснил, могут ли мобилизовать украинцев с инвалидностью III группы.

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