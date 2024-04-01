Использовали УМПБ Д-30: появились новые детали ночного авиаудара ВС РФ по Харькову (фото)

По данным следствия, в Шевченковском районе города в многоэтажках выбиты окна, повреждены авто. Два человека получили ранения.

В ночь на понедельник, 1 апреля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Для этого захватчики сбросили с самолетов два унифицированных межвидовых планирующих боеприпаса (УМПБ). Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"Враг снова ударил по Харькову из авиации. Повреждены гражданские объекты", — говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, 31 марта около 22:15 вооруженные силы России обстреляли Харьков.

В результате атаки в Шевченковском районе города в многоэтажках выбиты окна, повреждены авто.

Как сообщили в прокуратуре, оккупанты ударили по городу двумя УМПБ Д-30. Боеприпасы данного типа выпускаются из самолета.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Оккупанты атаковали Харьков с авиации Оккупанты атаковали Харьков с авиации

Также мэр города Игорь Терехов прокомментировал ночной обстрел Харькова.

"Двое раненых в результате вчерашнего вражеского удара по Харькову. Пострадал многоквартирный жилой дом – выбитые стекла и поврежденные конструктивные элементы. Повылетали окна и в школе рядом с местом "прилета", — написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил, что российские оккупанты ударили по городу авиабомбой.

"31 марта в 22:28 в г. Харькове в результате обстрела КАБ горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом", — написал он.

Кроме того, в ночь на 1 апреля ВС РФ нанесли удары по населенному пункту, который находится недалеко от границы со страной-агрессором. Точное местоположение в ГСЧС не раскрывают, вероятнее всего, в целях безопасности.

"Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания", — говорится в сообщении.

Напомним, Фокус сообщал, что представляет собой Д-30СН — новая управляемая бомба РФ. Эксперты считают, что УМПБ Д-30СН — это российская копия американской "умной" бомбы GBU-39/B SDB, которая и была взята российскими "кулибинскими" за основу своего проекта в 2010-х.