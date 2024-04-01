Работница детсада корректировала удары по Харькову в свободное от работы время, — СБУ (фото)

В свободное от работы время женщина ездила по городу и проводила доразведку на военных объектах. Особенно она обращала внимание на количество личного состава и военной техники на локации, которую ей давали проверять кураторы из российских спецслужб.

Служба безопасности Украины задержала работницу детского сада, которая сотрудничала с вражескими спецслужбами и корректировала артиллерийские и ракетные удары по Харькову. Женщина собирала информацию о военных объектах на территории города и передавала эти данные своим кураторам из российской разведки через текстовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Она помогала р*шистам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре. Для наведения вражеского огня фигурантка получала от оккупантов геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку. Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить там ориентировочное количество личного состава и военной техники", — говорится в сообщении.

После того, как вся необходимая информация была собрана, женщина, по словам силовиков, присылала своему российскому куратору текстовые сообщения с обозначением координат на Google-картах. Благодаря этим данным оккупанты готовили ракетные атаки на Харьков и запускали на город дроны-камикадзе типа Shahed.

"Вражеская соратница была разоблачена еще на начальном этапе ее разведывательной активности, а затем поэтапно задокументирована. Также в это время были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности пунктов базирования защитников Харькова", — отметили в СБУ.

Подозреваемой оказалась работница местного детского сада, которая работала на врага в свободное от работы время. Как установило следствие, женщину дистанционно завербовала российская разведка осенью 2023 года.

В ее доме нашли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором. Сейчас женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Переписка корректировщицы с российским куратором Переписка корректировщицы с российским куратором Переписка корректировщицы с российским куратором

Напомним, 29 марта по представлению управления Службы безопасности Украины в Винницкой области в розыск был объявлен так называемый "министр иностранных дел" непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев из-за того, что он отказался осуждать агрессию против Украины, а также в 2014 году поддержал оккупацию Крыма.

1 апреля заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил, что российский президент Владимир Путин намерен не только продолжать террор в Украине, но и хочет активизировать свои действия на Западе.