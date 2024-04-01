Российская авиация "уронила" 500-килограммовые бомбы на Белгородскую область, — СМИ

Журналисты отмечают, что это уже 16 случай падения российских авиабомб на территории Белгородской области за последние две недели.

Российская авиация сбросила еще две авиационные бомбы весом по 500 килограмм с фугасной боеголовкой в Белгородской области. Об этом пишет российское медиа ASTRA.

В источнике говорится, что 31 марта в районе хутора Нина было обнаружено ФАБ-500. Также сообщается о нахождении воронки в районе села Крюково, в которой, предположительно, также находится ФАБ-500.

Согласно данным издания, это уже 16-й случай "непланового сброса" авиабомб на территории Белгородской области за последние две недели.

По информации источника, низкое качество бомб помогает белгородцам избежать более серьезных последствий. Тем не менее, были зафиксированы случаи "поражения целей".

Инциденты могут быть связаны как с уменьшением квалификации и опыта наземного персонала военных аэродромов, так и с износом самих бомбардировщиков.

Пост ASTRA

Напомним, в ночь на 31 марта в Белгороде прозвучали взрывы. В РФ сообщили якобы о ликвидации 10 воздушных целей на подлете к городу. По его словам, в результате обстрела пострадала женщина — жительница дома, в котором вспыхнул пожар. У пострадавшей ожог руки, ей оказали помощь на месте.

А ночью 29 марта в Белгороде пожаловались на новый обстрел. По данным российских медиа, "прилеты" якобы были зафиксированы на бульваре Юности, улицах Есенина и Губкина, а также на территории микрорайона Харьковская гора.