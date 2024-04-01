"Временное затишье": в ВСУ ответили, зачем Россия взяла паузу в массированных обстрелах (видео)

В Воздушных силах объяснили, что российские войска не наносят массированных ударов, потому что они заняты. Военные фиксируют "единичные атаки", но круглосуточно мониторят ситуацию и находятся в готовности.

ВС РФ сознательно взяли небольшой перерыв в массированных атаках по Украине. Об этом в эфире телемарафона 1 апреля рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"На самом деле Shahed — это достаточно недешевое оружие. Конечно, враг после последних своих атак, осуществленных на днях, анализирует в том числе информацию о применении предыдущих средств огневого поражения. Они проводят анализ, разведку, выявляют пути/маршруты, где они применяли, где расположены наши ПВО, радиолокационные станции", — отметил военный.

Он объяснил, что во время пусков ВСУ фиксируют вдоль границы активность российской авиации, в частности разведывательных самолетов. Они также вооружены, например, противорадиолокационными ракетами.

Евлаш объяснил перерыв в массированных атаках тем, что РФ занята планированием новых ударов и накоплением средств поражения. Он заверил, что Россия не способна постоянно осуществлять массированные обстрелы Украины.

"Поэтому вот именно сейчас мы видим такое временное затишье. Однако время от времени мы видим и единичные атаки. Как сегодня было три беспилотника типа Shahed. Поэтому мы в готовности и мониторим вместе с партнерами ситуацию 24/7", — добавил представитель Воздушных сил.

Напомним, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на днях в Россию прибыл новый рейс из Ирана. Она предупредила, что запасы вражеского оружия могли пополниться.

В Defense Express назвали три приоритета ВС РФ в новой стратегии ударов по Украине.