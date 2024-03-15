Массированные обстрелы ВС РФ: полковник рассказал, сколько ракет и самолетов имеет враг

Российская Федерация может изготавливать до 120 ракет в месяц. Имеющиеся мощности мешают врагу делать большее количество оружия, рассказал полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Related video

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации уменьшили количество ракетных атак по мирным городам Украины из-за потери двух самолетов А-50. Об этом он сообщил в комментарии "ТСН.ua".

Он подчеркнул, что задачей бортов А-50 была "подсветка" целей для ракет.

"Таких машин у них осталось всего две и они решают, как их применять и применять ли вообще. Потому что уже убедились, что мы имеем силы и средства чтобы их сбивать", — сказал Петр Черник.

По словам Черника, враг перестал атаковать "Калибрами" из-за украинских атак по Крыму с помощью БПЛА и дальнобойных ракет. Он рассказал, что когда ракета выходит из контейнера, она давит на узлы и механизмы своей газоструей, поэтому это нужно все время ремонтировать. Тогда как нормальные сухие доки были только на полуострове.

Сколько ракет и авиации имеет РФ

Петр Черник отметил, что РФ может изготавливать 100-120 ракет в месяц, большее количество им не позволяют делать имеющиеся мощности. Также оккупанты имеют до десяти рабочих МиГ-31К для запуска "Кинжалов".

"Ту-22М3, который сбрасывает самую тяжелую ракету Х-22 — до десяти рабочих машин тоже у них есть. Но есть нюанс: планку в 120 ракет они преодолели в декабре, 122 ракеты. Вот и все. Пока что на этой точке стоят", — пояснил он.

Напомним, 11 марта представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий сообщил, что россияне прибегли к "оружию последней надежды". Он отметил, что на прошлой неделе было зафиксировано около 60 случаев применения гранат с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия.

14 марта стало известно, что от 24 февраля 2022 года оккупанты выпустили по шести регионам Украины около 50 северокорейских ракет типа Hwasong-11.