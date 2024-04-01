В России горит машиностроительный завод "Уралмаш", — росСМИ (фото, видео)

Площадь пожара на территории предприятия в Екатеринбурге составляет 4 500 квадратных метров. Клубы густого черного дыма видны со всех сторон города. На предприятии могли изготавливать танки и бронетхнику.

В понедельник, 1 апреля в российском Екатеринбурге вспыхнул один из крупнейших машиностроительных заводов "Уралмаш". Загорелось в одном из цехов, в котором было примерно 500 литров лака. Об этом написало российское медиа Shot.

Сначала сообщалось, что площадь пожара составила 800 квадратных метров. Впрочем, впоследствии огонь распространился на 4,5 тысячи квадратных метров, уточнили в МЧС РФ. Произошел обвал крыши. Российские спасатели предупредили об угрозе повторного взрыва.

Густой черный дым местные жители заметен с разных сторон.

В свою очередь издание "Медуза" со ссылкой на местные СМИ утверждает, что вспыхнул цех по производству трансформаторов. Внутри находятся семь тысяч литров масла.

В пресс-службе завода заявили, что вспыхнул объект, который якобы не принадлежит "Уралмашзаводу" и находится далеко от производственных объектов предприятия. Самим цехам завода тоже якобы ничего не угрожает.

В то же время позже та же пресс-служба "Уралмаша" в комментарии "РИА Новости" признала, что пожар таки произошел на территории завода. На месте происшествия работают спасатели и спецтехника.

"Уралмаш" — мощный центр машиностроения в РФ. Завод производит оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. По данным журналиста и блогера Дениса Казанского, предприятие также занимается производством танков и бронетехники.

Напомним, 28 марта агентство Reuters сообщало об остановке работы Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в РФ после попадания в него украинского беспилотника. На предприятие приходилось 1,34% от общего объема переработки нефти.

29 марта партизанское движение "Атеш" заявило, что на российских НПЗ закупают средства радиоэлектронной борьбы, чтобы избежать ударов беспилотников.