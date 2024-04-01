Вырвало двери и капот: на Луганщине взорвали машину коллаборанта, — соцсети (видео)

Коллаборационист, который мог подорваться на Луганщине, до вторжения РФ был местным депутатом и главой казачества. В первые дни оккупации он стал работать на россиян.

На оккупированной части Луганской области в городе Старобельск подорвался автомобиль местного коллаборанта. Неизвестно, погиб ли коллаборант или получил ранения. На видео с места событий видно существенно поврежденную машину. О деталях происшествия, которое произошло 1 апреля, сообщили в Telegram-канале "Старобельск life".

В канале опубликовали видео, снятое, как утверждается, жителем Старобельска. В кадр попало авто, поврежденное взрывом. Можно заметить почерневшую кабину и оторванную дверцу на месте водителя. Указывается, что в этом автомобиле, вместе с водителем, обычно ездил коллаборационист Валерий Чайка. О его судьбе пока данных нет, — утверждают авторы сообщения.

Взрыв на Луганщине — детали

Так называемый глава Луганской администрации Леонид Пасечник не сообщал об инциденте в Старобельске. Также о событии не пишут в государственном информагентстве "РИА Новости". В то же время в Telegram-канале "Телегазета Старобельск" публикуют комментарии жителей населенного пункта. Они указывают, что действительно произошел взрыв неподалеку от учебного заведения. Кто именно находился в пострадавшем авто, не указано.

Взрыв на Луганщине — комментарии относительно инцидента в Старобельске Фото: Скриншот из Telegram Взрыв на Луганщине — информация о событиях в Старобельске Фото: Скриншот из Telegram

О деятельности Валерия Чайки рассказывается на портале Evocation, посвященном российским коллаборационистам. Как выяснилось, 75-летний мужчина до вторжения РФ был депутатом Старобельского районного совета и возглавлял местное казачество. В первые дни российской оккупации он пошел на службу в "органы власти" — занял должность первого заместителя главы местной администрации. В 2023 году Чайка получил подозрение СБУ в коллаборационистской деятельности: когда он окажется в руках украинского правосудия, то может оказаться за решеткой на срок от 10 до 15 лет.

Взрыв на Луганщине — Валерий Чайка, возможный пассажир взорванного авто Фото: Скриншот из Telegram

Отметим, зимой 2024 года в Бердянске обезвредили предпринимателя, который одним из первых поддержал оккупационную власть. До войны мужчина занимался переработкой мусора, потом перешел на сторону врага: обстоятельства его гибели не обнародовались. В ноябре 2023 года в Луганске взорвали главу "милиции ЛНР". Как сообщили представители оккупантов, мужчину взорвали в собственном авто.

Напоминаем, Следственный комитет РФ обвинил СБУ в покушениях на коллаборационистов и российских пропагандистов. Обвинение прозвучало после того, как российские следователи якобы обнаружили "украинский след" в терактах в концертном зале"Крокус Сити Холл" в Подмосковье.