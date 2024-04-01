"Услуга" обошлась в 450 долларов: офицер запаса обманул военкомат, чтобы сбежать из страны

Мужчина признался, что не хотел служить в ВСУ, поэтому искал способ избежать мобилизации. В сети ему помогли стать "студентом" польского вуза.

Украинец решил избежать мобилизации благодаря фальшивому обучению. Ему удалось обмануть работников ТЦК. Об этом известно из приговора Богодуховского районного суда Харьковской области от 20 марта.

Уроженец села Барановка имеет звание младшего лейтенанта, но после объявления мобилизации придумал способ избежать призыва. Чтобы не оказаться на военной службе, мужчина решил стать студентом зарубежного вуза.

В начале августа 2022 года украинец нашел в Facebook объявление о предоставлении услуг помощи в выезде за границу. Он прислал свои анкетные данные и заказал пакет поддельных документов, которые подтверждали бы его обучение в варшавском Collegium Civitas.

"Услуга" обошлась уклонисту в 450 долларов (более 17,5 тысяч гривен по актуальному курсу). Вскоре мужчина в харьковском отделении "Новой почты" получил фальшивые документы.

В частности, ему отправили:

справку о зачислении на обучение дневной формы;

договор университет-студент;

заявление об обработке персональных данных;

подтверждение перевода (дубликат);

справку об оплате за обучение на 2 курсе по специальности "Международные отношения".

Все "документы" были созданы на польском языке. 12 августа мужчина заказал в Киеве их официальный перевод с последующим нотариальным заверением. Уклонист придал подделкам юридическую силу, чтобы подать их в ТЦК в Богодухове и выехать из страны.

19 сентября пакет фальшивых документов получили в военкомате. По результатам рассмотрения через три дня "студенту" выдали справку для выезда за границу. Однако план офицера запаса провалился, и он оказался на скамье подсудимых.

На суде уклонист признал свою вину и все подтвердил. Он объяснил, что имеет военную специальность и был признан медкомиссией годным к призыву. Однако служить в ВСУ у мужчины желания не было, поэтому он решил бежать из страны.

Украинца признали виновным и осудили по трем статьям. Ближайшие три года он проведет за решеткой.

Напомним, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что правки некоторых нардепов в законопроект о мобилизации сыграли бы на руку уклонистам.

Также Вениславский сообщил, что цель законопроекта об усилении мобилизации — поставить всех военнообязанных украинцев на учет. По его словам, это важно, чтобы государство имело понимание, на кого может рассчитывать в условиях войны.