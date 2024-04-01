Ржавые Т-80 на хранении: под Петербургом сотни танков ждут модернизации, — СМИ (фото)

Опираясь на спутниковые снимки эксперты обратили внимание, что часть техники имеет характерный коричневый оттенок. Это может свидетельствовать о том, что танки подверглись коррозии.

На хранении под Санкт-Петербургом был обнаружен значительный запас танков Т-80, которые могут быть в будущем модернизированы. К таким выводам пришли обозреватели Bulgarian Military на основе опубликованных спутниковых снимках с изображением этих ОБТ по состоянию на март 2024 года.

В частности сообщается, что на снимках запечатлен склад 61-го бронетанкового ремонтного завода, который расположен недалеко от Санкт-Петербурга. Предприятие является одним из многих танковых заводов, находящихся под управлением "Уралвагонзавода". Наблюдатели отмечают заметное сокращение объемов танков, одновременно признавая наличие сохранившихся резервов.

"С одной стороны, заметное снижение количества (танков), с другой, еще есть резерв. Можно заметить уменьшение их численности на территории предприятия, но все же у россиян осталось немало танков", — пишут обозреватели.

Количество танков Т-80 на хранении под Санкт-Петербургом на март 2020 года Количество танков Т-80 на хранении под Санкт-Петербургом на март 2024года

Камуфляж или ржавчина

Между тем авторы материала отметили, что на спутниковых снимках танки Т-80 изображены в различных оттенках, включая морской зеленый, травяной зеленый и коричневый. Эти цвета обычно встречаются в российских вооруженных силах, но именно коричневый оттенок может свидетельствовать о том, что техника попросту подверглась коррозии.

"Действительно, хотя коричневый камуфляж для танков не редкость, обычно он смешивается с другими оттенками. Сплошной коричневый цвет этих танков, заметно отличающийся от зеленого, который имеет различные оттенки, заставляет задуматься о возможной ржавчине", — подметили эксперты, добавив, что это лишь предварительные выводы.

Возобновление производства

Еще в сентябре прошлого года гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов заявил, что в РФ планируется с нуля возобновить производство танков Т-80. Однако эксперты считают, что это странное решение, тем более на фоне заявлений российских пропагандистов о том, что основной боевой танк армии РФ Т-90М "Прорыв" является чуть ли не самым лучшим танком в мире.

Решение о включении в состав военного парка нового Т-80, возможно, обусловлено его экономической эффективностью, учитывая огромное количество требуемых танков. Альтернативно, вполне возможно, что для дислокации арктического подразделения был выбран Т-80БВМ, специально предназначенный для экстремальных полярных условий.

В то же время, изучая спутниковый снимок, эксперты приходят к выводу, что если война в Украине продолжится, то Россия, скорее всего, заберет со склада под Санкт-Петербургом как "зеленые", так и "коричневые" танки. После чего, видимо, техника пройдет модернизацию до варианта Т-80БВМ.

Это означает, что танки получат модернизированные газотурбинные ГТД-1250 двигатели и трансмиссию. Кроме того, данный вариант предусматривает установку динамической защиты "Реликт", а в качестве основного вооружения выступит 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-4, которая способна вести огонь управляемым боеприпасом 9М119М1 "Инвар-М".

Ранее мы подробно писали об улучшениях танков варианта Т-80БВМ образца 2023 года. Помимо нового двигателя, динамической защиты, ОБТ получили систему электронных помех "Волнорез", оснащенную двумя антеннами и способную эффективно подавлять беспилотники в радиусе от 600 до 1 000 метров.