Бои за Часов Яр: РФ заняла господствующие высоты, этого нельзя было допускать, — DeepState (карта)

Позиции, которые заняли оккупанты, открывают им оперативное пространство для дальнейшего продвижения. По словам аналитика Романа Погорелого, по этим причинам Часов Яр важно удерживать и не дать россиянам там закрепиться.

Вооруженные Силы Российской Федерации уже зашли на высоты Часового Яра в Бахмутском районе Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои за село Ивановское, которое находится возле Часового Яра. Об этом сообщил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в интервью Radio NV.

По его словам, оккупанты уже не впервые говорят, что якобы полностью контролируют этот населенный пункт, однако это не так. ВСУ сдерживают там натиск врага.

В то же время Погорелый считает, что россиян нельзя было так близко допускать к Часовому Яру, ведь ранее украинские силы заявляли о возведении инженерно-фортификационных сооружений в районе города для обороны. При условии, что оккупанты добрались до города, этот вопрос является открытым.

"Сейчас они продвинулись восточнее к населенному пункту, то есть вплотную, и севернее к Ивановскому. То есть они зашли на высоту, которая находится севернее села, что ставит в неприятную ситуацию, как бойцов, которые находятся в селе, так и логистику", — рассказал аналитик.

Ситуация вблизи Часового Яра по состоянию на 1 апреля. Карта DeepState Фото: DeepState

Погорелый также пояснил, что высоты в районе Часового Яра важны самим своим расположением.

"Это открывает московитам оперативное пространство для продвижения. Поэтому Часов Яр важно удерживать, важно оборонять и не дать московитам там закрепиться. Это дает возможность большого зрительного и огневого контроля населенных пунктов, которые находятся вокруг. Соответственно это дает возможность двигаться в направлении Константиновки, тоже большого города", — заявил аналитик DeepState.

Он также добавил, что у ВС РФ на этом направлении есть большое количество потерь как в технике, так и в пехоте. Российские военные прибегают к обстрелам города авиабомбами, артиллерией и другими средствами огневого поражения.

Ситуацию вблизи Часового Яра Роман Погорелый прокомментировал для материала Фокуса. Он рассказал, что после Часового Яра оккупантам открывается путь к Константиновке, а оттуда и к Краматорску. Именно по этим причинам оборона Часового Яра является стратегически важной.

Напомним, 31 марта аналитики Института изучения войны заявили, что ВС РФ продвинулись на юго-запад от Новомихайловки в Донецкой области.

29 марта советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне, вероятно, готовятся к наступлению по линии боестолкновения Запорожской области. Оккупанты перебрасывают технику в сторону Запорожья.