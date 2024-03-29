"Безумная концентрация в сторону Запорожья": ВС РФ массово перебрасывают технику на фронт (видео)

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, россияне, вероятно, готовятся к наступлению по линии боестолкновения Запорожской области.

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В четверг, 28 марта, зафиксировали большое движение техники российских оккупантов с топливозаправщиками и тягачами и "бешеную концентрацию" в сторону Запорожья по всем направлениям. Об этом 29 марта сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Андрющенко уточнил, что на этот раз россияне перевозили свою технику в Розовско-Пологовском направлении (Запорожская область) и лесов Никольского района (Днепропетровской области).

"Очередное большое движение техники вчера. Правда, на этот раз Розовско-Пологовское направление и леса Никольского района. Вместе с топливозаправщиками и тягачами", — отметил советник мэра.

Кроме того, по его словам, наблюдается концентрация противника в сторону Запорожья по всем направлениям.

"Какая-то безумная концентрация в сторону Запорожья по всем направлениям. Впечатление, что россияне готовятся к наступлению по линии боестолкновения Запорожской области", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 марта советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации перебрасывают военную технику из временно оккупированного Мариуполя в Донецкой области в сторону временно оккупированного Бердянска Запорожской области.

26 марта издание The Economist писало, что в ближайшие несколько месяцев ВС РФ могут усилить наступление. Оккупанты попытаются пробить оборону и продвинуться вглубь. По данным издания, следующие пять-шесть месяцев могут быть критическими. В то же время Украина имеет проблемы с оружием, мобилизацией и оборонительными сооружениями.