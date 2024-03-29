"Шалена концентрація в бік Запоріжжя": ЗС РФ масово перекидають техніку на фронт (відео)

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, росіяни, ймовірно, готуються до наступу по лінії боєзіткнення Запорізької області.

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У четвер, 28 березня, зафіксували великий рух техніки російських окупантів з паливозаправниками та тягачами й "шалену концентрацію" в сторону Запоріжжя по всім напрямкам. Про це 29 березня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Андрющенко уточник, що на цей раз росіяни перевозили свою техніку в Розівсько-Пологівському напрямку (Запорізька область) та лісів Нікольского району (Дніпропетровської області).

"Черговий великий рух техники вчора. Правда, цього разу Розівсько-Пологівський напрям та ліси Нікольского району. Разом з паливозаправниками та тягачами", — зазначив радник мера.

Крім того, за його словами, спостерігається концентрація противника у сторону Запоріжжя по усім напрямкам.

"Якась шалена концентрація в бік Запоріжжя по всім напрямам. Враження, що росіяни готуються до наступу по лінії боєзіткнення Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Збройні сили Російської Федерації перекидають військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області в бік тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

26 березня видання The Economist писало, що у найближчі кілька місяців ЗС РФ можуть посилити наступ. Окупанти спробують пробити оборону та просунутись вглиб. За даними видання, наступні п'ять-шість місяців можуть бути критичними. Водночас Україна має проблеми зі зброєю, мобілізацією та оборонними спорудами.