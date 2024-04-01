"Превращается в свалку металлолома": ВСУ уничтожили танковую колонну ВС РФ (видео)

В СтратКоме ВСУ показали работу бойцов 14-го отдельного полка по военной технике российских оккупантов при помощи ударных беспилотников.

Украинские военнослужащие уничтожили танковую колонну Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствие видео опубликовало Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ 1 апреля.

Сообщается, что на упомянутых кадрах запечатлена работа 14-го отдельного полка ударных беспилотных авиационных комплексов (БПАК).

На видео показано, как военнослужащие ВСУ наносят точные удары по танкам российских оккупантов при помощи ударных беспилотников.

"Танковая колонна россиян превращается в свалку металлолома", — говорится в сообщении.

На каком именно направлении снято видео, в СтратКоме ВСУ не уточнили.

Напомним, 1 апреля в ССО показали, как операторы 3-го отдельного полка Украины уничтожили автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель" ВС РФ на Запорожском направлении.

Ранее, 29 марта, в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что бойцы из 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха успешно ликвидировали вражеский танк при помощи системы "Джавелин".