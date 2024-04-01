"Элементы геноцида": генпрокурор рассказал, сколько подозрений и приговоров получили палачи Бучи

По словам Андрея Костина, массовость и спланированность преступлений в Буче и в целом на Киевщине свидетельствует о том, что россияне совершали убийства украинцев с геноцидными намерениями.

По состоянию на 29 марта 2024 года Офис генерального прокурора Украины задокументировал более 20 тысяч военных преступлений, совершенных на Киевщине, из которых 13 тысяч были совершены во время оккупации. В суд направлены обвинительные акты в отношении 89 человек, причастных к преступлениям и пыткам в городе Буча. Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Сообщено о подозрении 146 лицам, причастным к совершению военных преступлений в Бучанском районе. Среди них 55 человек, которые непосредственно подозреваются в совершении преступлений в городе Буча. В суд направлены обвинительные акты в отношении 89 человек, 26 из которых — по преступлениям в городе Буча. Осуждены 22 человека, 10 из них — за преступления в городе Буча", — отметил Костин.

Он уточнил, что массовость и спланированность преступлений на Киевщине свидетельствует о геноцидных намерениях российских оккупационных войск.

"Мы исследуем эти преступления как возможные элементы геноцида, который Россия пытается совершить против украинского народа. В частности, прокуроры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массовых убийств в Буче в феврале-марте 2022 года. Это производство насчитывает 268 уголовных правонарушений по убийствам более 350 гражданских лиц, которые потенциально могут быть отнесены к геноцидальным", — подчеркнул Костин.

Генпрокурор отметил, что полную картину совершенных россиянами преступлений можно будет понять только после освобождения всех оккупированных территорий.

Напомним, 22 марта Андрей Костин заявил, что массированный обстрел российскими оккупантами энергообъектов Украины утром 22 марта является фактом геноцида против украинского народа, по которому открыто 18 уголовных производств в девяти областях Украины.

1 апреля в Киеве Служба безопасности Украины задержала владельца нескольких предприятий в Бердянске по производству стройматериалов. После оккупации города мужчина начал сотрудничать с российскими войсками и поставлять им все необходимое для изготовления противотанковых железобетонных конструкций. В его доме обнаружили документы и другие вещественные доказательства преступного сотрудничества с оккупационными войсками.