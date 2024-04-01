"Как первая любовь": офицер Нацгвардии дал совет мужчинам, как побороть страх попасть на войну

Как отметил Денис Нагорный, украинцы каждый день живут в условиях боевых действий и постоянно слышат взрывы от российских обстрелов, а война, по его мнению, в этом плане не сильно отличается от жизни в тылу.

Начальник штаба артиллерии 4-й бригады Национальной гвардии "Рубеж" Денис Нагорный призвал украинцев не бояться идти на войну, заверив, что каждый боец получает должное обучение и обеспечение. Об этом он рассказал в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном 1 апреля.

Офицер отметил, что на войне нет ничего, что можно было бы назвать "сверхстрашным", потому как украинцы каждый день живут в условиях боевых действий и слышать взрывы от российских обстрелов.

"Да, вы испугаетесь первого выстрела и взрыва. Он — как первая любовь. Ну, бахнет. И что? Сейчас бахает по всей стране. От количества взрывов ничего не изменится", — отметил Нагорный.

Он подчеркнул важность выбора правильного подразделения для службы и объяснил, что перед отправкой на боевые задачи новобранцев всему обучают.

"Научим, покажем, расскажем, оденем, обуем, дадим оружие и будете лупить, чтобы горело. Еще потом и медальку за это получите", — заявил Денис Нагорный.

Украинские военные недовольны призывом

Американское издание The New York Times писало 31 марта, что украинские защитники недовольны официальным призывом, считая мобилизацию нефункциональной и громоздкой. Поэтому они ищут новых бойцов самостоятельно. В подразделениях жалуются, что государство призывает непригодных к службе людей, которые не имеют мотивации воевать. Поэтому военные вынуждены "взять дело в свои руки". Неназванный высокопоставленный украинский военный подтвердил, что бригады могут свободно вербовать бойцов самостоятельно. По его словам, руководство держит это под контролем.

Напомним, 27 марта Минобороны Украины разъяснило ключевые пункты законопроекта о мобилизации. В частности законопроект предусматривает мобилизацию мужчин с 25 до 60 лет. С 2025 года в вузах военнообязанные будут проходить базовую военную подготовку, продолжительность которой в мирное время составляет пять месяцев, в военное время — три месяца. С 18 до 25 лет военнообязанные будут иметь отсрочку от мобилизации.