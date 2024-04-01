"Происходит цирк": в ВСУ считают опасной ситуацию с затягиванием мобилизации

Максим Жорин отметил возмущение общества относительно отсутствия решений от Конгресса США, в то время, как украинский парламент не может больше месяца рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации.

Промедление с принятием законопроекта о мобилизации №10449 и в целом торможение процесса мобилизации является опасной и странной ситуацией. Украина нуждается в обновлении законодательства с четкими механизмами реестра военнообязанных. Об этом написал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram в понедельник, 1 апреля.

"Затягивание принятия закона о мобилизации и вообще торможение процесса мобилизации — это крайне странная и опасная ситуация. И уборка оттуда норм об ограничениях для уклонистов тоже", — подчеркнул он.

Он считает, что вопрос мобилизации заполитизирован, а в медиа "происходит цирк".

"И так политизировали этот вопрос — то цифры какие-то придумывая, то инициативы типа бронирования за деньги. Вместо принятия насущных решений уже четвертый месяц в медиа происходит цирк, а на повестке дня "главным вопросом" становится блокировка Телеграма", — считает Жорин.

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Заместитель командира 3-й ОШБр настаивает: для начала надо обновить законодательство с четкими механизмами реестра военнообязанных, а также ответственностью. После этого необходимо менять систему отбора и подготовки и многие другие важные аспекты.

"Все так возмущаются отсутствием решений от Конгресса США, но у нас парламент правки к одному законопроекту не может рассмотреть уже больше месяца", — напомнил Жорин.

Закон о мобилизации: что известно

Член оборонного комитета Федор Вениславский заявил, что некоторые народные избранники пытались подать правки, которые расширяют возможности для избежания призыва. В частности, предлагали увеличить перечень категорий, имеющих право на отсрочку или бронирование. Таким образом депутаты пытались затянуть процесс мобилизации.

По его словам, правки доходили до парадоксального сценария, при котором документ из мобилизационного может превратиться в закон о содействии возможности уклонения от призыва по мобилизации для тех, кто не хочет служить.

29 марта комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк прогнозирует, что парламент может проголосовать закон 10-11 апреля, а вступит он в силу в конце мая или в начале июня.