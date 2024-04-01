Нидерланды депортируют иностранных резидентов Украины, которые сбежали от войны, — СМИ

Речь идет о гражданах других стран, которые имели разрешение на постоянное проживание в Украине и выехали в Нидерланды после 24 февраля 2024 года. По данным СМИ, это в основном студенты из Нигерии, Индии и Марокко.

Примерно 1700 человек, которые имели разрешение на временное проживание в Украине до начала полномасштабного вторжения РФ и бежали в Нидерланды находятся под риском депортации в свою страну. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил портал EUobserver, который фокусируется на политике Европейского Союза и пишет о правах человека.

Государственный совет Нидерландов решил, что продление защиты для украинских беженцев до марта 2025 года, которое одобрили ранее страны ЕС, не распространяется на граждан третьих стран. Они должны были добровольно должны были покинуть страну до 1 апреля 2024 года. С завтрашнего дня им грозит депортация.

По данным портала, это в основном студенты из Нигерии, Индии и Марокко.

Верховный суд Нидерландов решил на год раньше отменить защиту для выходцев из третьих стран, прибывших из Украины, хотя в документе ЕС не делается различий "между различными категориями людей, которым положена защита". Правозащитники уже планируют подавать иски в местные суды.

Напомним, 17 марта МВД Чехии сообщило, что некоторых украинских беженцев лишат права на временную защиту. Те, кто не явился на повторную регистрацию, должны были бы потерять соответствующий статус в конце марта.

11 марта министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине не нужны западные войска, вместо этого стоит вернуть "трусливых" украинцев из ЕС.