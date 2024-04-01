Дальность поражения более 1000 км: Украина наращивает производство дальнобойных БПЛА, — Минцифры

Недавно президент Владимир Зеленский обещал, что Украина удивит РФ дронами и РЭБ. По словам Михаила Федорова, наша страна увеличила производство БПЛА в десять раз.

В 2024 году в Украине существенно вырос показатель производства дронов дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью изданию Welt рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности он пояснил, что в этом году по сравнению с данными за 2023 год производство дронов дальнего действия увеличили в десять раз.

"У большей части дронов, которыми была осуществлена атака по российским НПЗ, радиус действия составляет от 700 до 1000 км, однако сейчас уже есть модели, которые способны преодолеть расстояние более 1000 км", — отметил Федоров.

По мнению главы ведомства, именно от того, как будут развиваться беспилотные технологии, можно будет говорить о результате войны. Однако сейчас нельзя точно сказать, кто станет победителем технологической войны, поскольку украинская сторона имеет преимущество на одних участках, в то время, как на других россияне нас превосходят.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский недавно пообещал, что наша страна еще "удивит" Россию дронами и системами радиоэлектронной борьбы, производство которых происходит непосредственно на украинских заводах.

В то же время глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщал, что Украине удалось догнать Россию в количестве произведенных дронов, которые являются аналогами "Шахедов". Кроме того, он отмечал, что Украина делает успехи в производстве других ударных беспилотников. В свою очередь в марте заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр рассказала, что в этом году показатель производства украинских беспилотников может достичь двух миллионов.

По состоянию на сейчас в Украине уже активно производится собственное дальнобойное вооружение. В частности, уже разработана новейшая версия ракет "Нептун". Кроме того, известно, что в нашей стране запустили серийное производство дронов, которые являются своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

4 марта во время пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине есть возможность производить более миллиона дронов. На выполнение этой задачи правительство выделило примерно 40 миллиардов гривен.

26 марта во Франции выразили готовность изготовить для Украины 400 разведывательных дронов. В частности, еще с 2016 года в нашей стране знают о БПЛА Delair.

Также 8 декабря прошлого года Германия передала Украине беспилотники Vector и LUNA NG. Они применяются на фронте против российской армии.