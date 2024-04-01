Попытки уже были: может ли Россия открыть второй фронт со стороны Приднестровья, — Братчук

По словам спикера УДА "Юг", российской армии не хватает необходимых ресурсов для открытия второго фронта со стороны Приднестровского региона. А российские десантные корабли просто не смогут доплыть до Одессы.

В последние дни активно обсуждается вероятность, что Россия может открыть второй фронт в Украине со стороны непризнанного Приднестровья. Однако, несмотря на широкие дебаты на эту тему, важно учитывать не только желание противника, но и его реальные возможности и ресурсы. Об этом 1 апреля в эфире "24 канала" рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что российская пропаганда, активно работает, поэтому уже появляются "вбросы" об эвакуации Одессы через два месяца.

"Сегодня мне задавали вопрос — правда ли, что в Одессе через два месяца начнется эвакуация? Потому что Приднестровье, потому что враг мечтает об Одессе. Если бы Россия могла открыть второй фронт со стороны Приднестровья, она бы это сделала 24 февраля 2022 года", — подчеркнул Братчук.

Спикер УДА "Юг" напомнил о диверсионных группах, задержанных в начале войны в Одесской области, которые двигались из Приднестровья. Эти события свидетельствовали о стремлении противника и его подготовке к активным действиям в этом регионе.

"Мы прекрасно понимаем для чего это делалось, где именно было накопление вражеских сил, которые находятся на территории Приднестровья", — добавил Братчук.

Российской армии не хватает ресурсов для второго фронта

По мнению Братчука, российской армии не хватает необходимых ресурсов для открытия второго фронта со стороны Приднестровского региона. Он выразил уверенность в том, что российские десантные корабли не смогут достичь Одессы или даже острова Змеиный в текущих условиях.

"Они все будут потоплены. Мы это тоже прекрасно понимаем. Поэтому по всем вопросам об эвакуации, очередное наступление, какая эвакуация? Ресурса у врага нет, ничего не будет", — добавил Братчук.

Он пожелал, чтобы после того, как Украина сможет вернуть свои территории, захваченные Россией, Молдова последовала ее примеру и освободила "ПМР".

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Напомним, 28 февраля аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что, скорее всего, в Кремле прибегнут к гибридным операциям, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Российский президент Владимир Путин может отложить военные действия на более поздний срок. В РФ могут оказывать дополнительную экономическую поддержку Приднестровью.