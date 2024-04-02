"Украина истекает кровью": как освобожденное от оккупантов село готовится к долгой войне, — WSJ

По словам журналистов, местные жители редко посещают сосновый лес, где были найдены тела старосты Ольги Сухенко, ее мужа и сына. Раньше это было любимое место для пикников и сбора грибов.

Освобожденное в 2022 году от российских оккупантов село Мотыжин Киевской области восстанавливает силы и готовится к длительному сопротивлению. Об этом пишет Wall Street Journal.

По словам журналистов, до начала полномасштабного вторжения Мотыжин был процветающим селом. В первые дни большой войны уезжали из Киева в села, так как думали, что там будет безопаснее. Однако ВС РФ оккупировали окрестности украинской столицы и начали терроризировать население. Оккупанты обстреливали автомобили мирных жителей, пытали и совершали казни. В результате из действий погибли десятки человек.

Издание пишет, что староста села Ольга Сухенко, ее муж и сын были убиты российскими военными после пыток. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Сухенко медалью посмертно, а главная улица Мотыжина теперь носит ее фамилию.

В материале говорится, что через несколько недель после бегства российских оккупантов из Киевской жители села собрались у церкви и единогласно проголосовали за выселение священника Русской православной церкви, а также за приглашение нового священника из Православной церкви Украины.

Как изменилось село после освобождения от россиян

По словам журналистов, сейчас местная библиотека отправляет на переработку более 10 000 книг на русском языке — большую часть своей коллекции. В школе теперь оборудован подземный бункер с печкой, скамейками и играми, чтобы дети могли укрыться и продолжить обучение, когда звучит сирена воздушной тревоги.

Отмечается, что внутри местной церкви до сих пор есть небольшие отверстия от шрапнели. В помещении находится мемориальная доска с именами 15 человек, погибших в Мотыжине во время оккупации

Как рассказал 66-летний местный житель Николай Литвиненко, чья дочь Ярослава была застрелена россиянами, в селе продолжается спокойная жизнь.

Однако, как отметили журналисты, изменения все же есть. Так, жители редко посещают сосновый лес, где были найдены тела семьи Сухенко, хотя раньше он был местом пикников и сбора грибов.

Кроме того, как сообщается, одно крыло сельской школы по-прежнему не отремонтировали после обстрела. Несколько помещений пострадали от пожара и не используются. У входа в учебное заведение установлена ​​экспозиция, посвященная воинам из Мотыжина, которых насчитывается около 80 человек. Жители регулярно собирают деньги и продуктовые посылки для отправки на фронт.

Директор школы Валерия Москаленко заявила, что в первые месяцы после оккупации дети бегали или прятались под партами, услышав любой громкий звук. Сейчас они оправились от пережитого стресса.

Как рассказал Иван Рудяк, местный украинский военный, который был комендантом Мотыжина после его освобождения, до сих пор не может заставить себя отвести своих детей в парк.

"Некоторые испытывают страх", — сказал он.

По словам журналистов, хотя основное внимание уделяется восстановлению, прошлое всегда рядом. В декабре 2023 года местные власти обнаружили тела еще трех мирных жителей, вероятно, убитых россиянами.

Заместитель председателя Киевского областного совета Татьяна Семенова заявила, что ее до сих пор вдохновляет ее погибшая подруга Ольга Сухенко. Она отказалась покидать село, чтобы самой спастись от оккупантов.

"Путин задыхается от Украины, он не может ее проглотить, но Украина истекает кровью", — сказала Семенова.

Напомним, 17 марта сообщалось, что Бучанские палачи продолжают воевать, отдыхать и даже усыновляют украинских детей. По данным журналистов-расследователей, практически уже каждого пятого из бучанских палачей нет в живых. Один из военных преступников таки попал в украинский плен, его дальнейшую судьбу определит суд.