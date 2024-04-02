Х-59 и ударные Shahed: РФ ночью атаковала Украину, есть разрушения (фото)

По данным Воздушных сил, противник запустил из Крыма сразу 10 БПЛА иранского происхождения и практически все удалось перехватить. Один из них все же нанес разрушения в центральной части страны.

Российские оккупанты в ночь на 2 апреля атаковали мирные города Украины при помощи ракеты и ударных беспилотников. Деталями поделился командующий Воздушными силами Николай Олещук в своем Telegram-канале.

В первую очередь в командовании заявили о том, что ВС РФ атаковали один из регионов при помощи управляемой авиационной ракеты Х-59. Запустили ее с воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области.

Также в небе были зафиксированы 10 ударных беспилотников иранского происхождения Shahed, которые запускались с мыса Чауда на территории Крымского полуострова.

"Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской области. Спасибо за работу!" — говорится в сообщении.

В Воздушных силах рассказали, сколько БПЛА было уничтожено над Украиной 2 апреля Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака дронами 2 апреля: сводка по областям

Начальник Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале написал, что силам ПВО действительно удалось перехватить сразу 9 вражеских беспилотников. Произошло это непосредственно в Днепре, а также в Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском и Каменском районах.

"Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили. Повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал", — написал Сергей Лысак.

Перед этим вечером также был атакован Кривой Рог, в результате чего в трех девятиэтажных зданиях выбиты окна, а один из автомобилей частично поврежден.

Также зацепило высоковольтную линию электропередач. Среди пострадавших одна женщина, которой предоставили на месте необходимую медицинскую помощь. Она будет продолжать лечиться дома.

Кировоградская область. Начальник ОВА Андрей Райкович написал, что во время атаки дронов по региону был поврежден один из объектов энергетики. Пожар оперативно локализировали. Информация о пострадавших на момент публикации материала не прозвучала.

Не оставили без внимания вражеский террор и в Силах обороны юга. В Telegram-канале командования отметили, что их подразделения смогли уничтожить 3 БПЛА на юге Днепропетровской области, а остальное — работа других коллег.

"На этот раз под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины... На Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, чем опасны новые ракетно-дроновые атаки ВС РФ. По его словам, враг использует ракеты, приобретенные в Северной Корее. Некоторые российские снаряды, маневрируя, пролетают более 2 тысяч километров перед тем, как добраться до цели. При всем этом они пытаются обойти противовоздушную оборону.

Также было названо оружие, которым РФ атаковала Киев в первые месяцы 2024 года. В КГВА утверждают, что для атаки по столице Украины российские оккупанты применили более 180 средств поражения.